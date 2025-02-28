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Infinix представила концепт смартфона Zero Mini Tri-Fold с тройным дисплеем
Компания Infinix показала концепцию совершенно нового типа складного смартфона в форм-факторе раскладушки с тройным дисплеем.

 После прорыва в области складных смартфонов компании Huawei, выпустившей на рынок первый телефон с тройным складывающимся дисплеем Mate XT, другие производители стремятся не отстать от китайского гиганта и разрабатывают собственные смартфоны такого типа.

 К очевидным кандидатам на следующий тройной смартфон, таким как Samsung, собирается присоединиться набирающий популярность бренд Infinix, который представил телефон Zero Series Mini Tri-Fold в преддверии мероприятия MWC 2025.

 Huawei Mate XT является двухшарнирным аналогом более традиционного Mate X6 в стиле книги, новая концепция Infinix направлена на то, чтобы сделать использовать тот же подход для устройств в форм-факторе раскладушки, таких как Zero Flip.

 Концепт больше всего похож на складной проектор Aurzen Zip — хотя с основным дисплеем, который может иметь 3 разных размера в зависимости от того, как он складывается.

 Infinix предполагает, что он может предполагать гораздо более широкий спектр функций и вариантов использования по сравнению со среднестатистическим смартфоном, включая режим с двумя экранами, который помогает пользователю общаться с другим человеком на другом языке.

 Производитель также, по-видимому, намерен изготовить аксессуары для Zero Series Mini Tri-Fold, которые позволят пользователю положить его на велосипед или рюкзак так, чтобы камеры были обращены наружу, а часть экрана была обращена в другую сторону, тем самым выступая в качестве замены различных гаджетов, таких как GoPro.

 Infinix также уверена, что владельцы потенциального Mini Tri-Fold могут даже захотеть использовать его в качестве замены своего текущего фитнес-устройства, поскольку камеры могут помочь отслеживать и совершенствовать свои тренировки с течением времени.

 Прототип устройства также имеет режим полноценного смартфона, который может предложить больше экранного пространства, чем устройства типа Motorola Razr.

 Пока говорить о данном смартфоне преждевременно, и компания Infinix еще не сообщила реальные размеры устройства, не говоря уже о дате запуска реального смартфона.

#складные смартфоны #infinix #huawei mate xt #infinix zero mini tri-fold
Источник: notebookcheck.net
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