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Xiaomi представила смартфон Xiaomi 15 Ultra с перископической камерой на 200 Мп и Snapdragon 8 Elite
Флагман Xiaomi дебютировал в Китае, но станет доступен на глобальном рынке 2 марта.

 Xiaomi сегодня официально представила свой новейший флагманский смартфон Xiaomi 15 Ultra в Китае. Устройство обладает передовыми характеристиками, включая дисплей AMOLED с высоким разрешением, самый мощный на сегодня чипсет Qualcomm, камеры, созданные совместно с Leica и ведущие в отрасли функции спутниковой связи.

 Xiaomi 15 Ultra оснащен 6,73-дюймовым 2K LTPO OLED-дисплеем с пиковой яркостью 3200 кд/м2, что обеспечивает отличную видимость даже в самый яркий солнечный день. Панель TCL C9 поддерживает адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц, HDR10+ и Dolby Vision, обеспечивая плавное изображение и яркие цвета. Он также включает ШИМ-затемнение на частоте 1920 Гц и защитное стекло Xiaomi Ceramic Glass 2.0 для повышенной прочности.

 Работает Xiaomi 15 Ultra на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite Ultra Edition, предлагая повышенную производительность и эффективность. Компанию чипсету составляет оперативная память LPDDR5X объемом до 16 ГБ и хранилищ UFS 4.1 объемом до 1 ТБ. Устройство также оснащено системой охлаждения с испарительной камерой, что обеспечивает постоянную высокую производительность при интенсивном использовании.

 Операционная система Android 15 с собственной оболочкой HyperOS 2.0 разработана для оптимизации энергопотребления и внедрения новых функций на основе искусственного интеллекта, включая динамические обои AI Portrait и бесшовную поддержку экосистемы Apple. Устройство обеспечивает обмен файлами по локальной сети между устройствами Apple и Xiaomi, что делает кросс-платформенное подключение более эффективным.

 Xiaomi 15 Ultra с настройками Leica обеспечивает профессиональную фотосъемку. Он оснащен основной камерой на 50 МП с 1-дюймовым сенсором, динамическим диапазоном 14EV и оптической стабилизацией изображения, что обеспечивает превосходную четкость и детализацию фотографий. Сверхширокоугольная камера на 50 МП имеет поле зрения 115° и поддерживает макросъемку с расстояния 5 см, что делает его идеальным для создания пейзажей и макросъемки.

 Телеобъектив на 50 МП оснащен 3-кратным зумом, а второй телеобъектив разрешением 200 МП с перископом использует 1/1,4-дюймовый датчик Samsung HP9 с 4,3-кратным оптическим зумом.

 Для любителей видео Xiaomi 15 Ultra приготовила кинематографический режим ACES LOG, предлагающий высокую точность цветопередачи кинематографического уровня и неограниченную по длине запись в формате 8K. Он также оснащен системой стабилизации UIS, обеспечивающей съемку с коррекцией уровня горизонта, позволяя создавать ролики профессионального класса.

 За автономность смартфона отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой проводной быстрой зарядк мощностью 90 Вт и беспроводной зарядки мощностью 80 Вт. Устройство также поддерживает обратную беспроводную зарядку, позволяя пользователям заряжать, например, наушники.

 Xiaomi 15 Ultra стал первым смартфоном с поддержкой прямой спутниковой передачи данных, позволяющий совершать звонки вне сети через спутники Starlink и TianTong с радиусом действия 7 км. Он также оснащен ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, стереодинамиками с Dolby Atmos, интерфейсом Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, инфракрасным датчиком и защитой от воды и пыли по стандарту IP68.

 Кроме того, Xiaomi представила комплект Professional Imaging Kit, который включает в себя съемную кнопку затвора, металлическую рукоятку и дополнительную батарею емкостью 2000 мАч, что увеличивает общую емкость батареи до 8000 мАч.

 В Китае цена на Xiaomi 15 Ultra начинается от 6499 юаней (примерно 893 доллара США) за вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Модель с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти стоит 6999 юаней (примерно 961 доллар США), а версия с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти оценивается в 7799 юаней (примерно 1071 доллар США).

 Что касается версии с поддержкой спутниковой связи, то она оснащается 16 ГБ ОЗУ, 1 ТБ памяти и стоит 7999 юаней (примерно 1099 долларов США).

 Кроме того, аксессуар Professional Imaging Kit, который включает в себя внешнюю батарею емкостью 2000 мАч и съемную кнопку затвора, доступен отдельно за 999 юаней (примерно 137 долларов США).

 Xiaomi 15 Ultra поставляется в черном, серебристом, сосново-зеленом и белом цветах. Флагман Xiaomi доступен для предварительного заказа в Китае, а официальные продажи начнутся 3 марта. Глобальный запуск запланирован на 2 марта.

#смартфоны #xiaomi #смартфоны xiaomi #snapdragon 8 elite #xiaomi 15 #xiaomi 15 ultra
Источник: gizmochina.com
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