Компания Tecno взяла курс на интеграцию искусственного интеллекта во все свои продукты, дебют первых из них пройдет на ежегодной выставке MWC 2025 в Барселоне.

Компания Tecno готовится к смелому шагу в своей истории на выставке MWC Barcelona 2025, представляя линейку передовых устройств, разработанных для интеграции искусственного интеллекта в экосистему продуктов.

Главными героями выставки станут смартфоны серии Camon 40, ноутбук Megabook S14, а интригующим дебютом в области носимых технологий будет серия очков Tecno AI Glasses.

По словам компании, предстоящая серия Camon 40 отличается фотографией с нулевой задержкой и улучшенной с помощью искусственного интеллекта обработкой изображений, что обеспечивает быстрые и точные снимки с помощью специальной кнопки одним нажатием. Телефон оснащен технологией Tecno AI и новейшим процессором MediaTek Ultimate, обеспечивая расширенную визуализацию нескольких оттенков кожи для более естественных и ярких фотографий.

Устройство также оснащено усовершенствованиями на основе искусственного интеллекта для генерации изображений, интеллектуального поиска и интеллектуальных вызовов, что делает устройство универсальным помощником на базе искусственного интеллекта. Tecno собирается представить больше подробностей на официальном мероприятии по запуску.

Расширяя свою экосистему устройств AIoT, Tecno также собирается представить Megabook S14, который рекламируется как самый легкий в мире 14-дюймовый OLED-ноутбук, оснащенный инструментами на базе ИИ, повышающими производительность и креативность для профессионалов, находящихся в постоянном движении.

Между тем, серия очков с ИИ от Tecno, в которую входят Tecno AI Glasses Pro и Tecno AI Glasses, объединяет передовые функции искусственного интеллекта с элегантным современным дизайном. Эти умные очки предлагают бесперебойное подключение и интеллектуальное взаимодействие, формируя единую экосистему продуктов на основе ИИ, разработанную для улучшения впечатлений от цифровых устройств.

Tecno продемонстрирует эти новаторские устройства на мероприятии MWC 2025, где посетители смогут изучить будущее мобильных и вычислительных технологий на основе ИИ от активно развивающегося бренда.