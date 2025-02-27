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Thermal Grizzly начала продажу скальпированных процессоров Ryzen 7 9800X3D с 2-летней гарантией
Все процессоры проходят тестирование перед продажей и включают в комплект соответствующий протокол

 На данный момент Роман «Der8auer» Хартунг, владелец бренда Thermal Grizzly и оверклокер, не планирует предлагать клиентам процессоры компании Intel. Он говорит, что сейчас нет спроса на процессоры Arrow Lake. Компания, известная различными решениями для охлаждения и аксессуарами для снятия кожуха процессоров, теперь будет предлагать процессоры с предварительно снятыми теплораспределителями, которые протестированы и имеют гарантии.

 Это отличная новость для тех, кто хочет, чтобы лучший на данный момент игровой процессор на рынке - Ryzen 7 9800X3D, который является первым процессором в ассортименте оверклокера, был еще лучше и предлагал еще лучший потенциал разгона. У каждого процессора, с которого снята крышка и тщательно протестированного, есть специальный лист с протоколом тестирования, подтверждающего, его работоспособность.

 «Чтобы исключить риск для наших клиентов, мы теперь предлагаем серию TG Delidded CPU — линейку с предварительно снятым теплораспределителем процессоров. Серия стартует с модели AMD Ryzen 7 9800X3D, а дополнительные модели, такие как AMD Ryzen 9 9950X3D, будут добавлены позднее. После снятия и тщательной очистки каждый процессор проходит проверку функциональности. Результаты этого теста документируются, а снимок экрана теста сохраняется на USB-накопителе, который входит в комплект TG Delidded CPU. Кроме того, USB-накопитель содержит микроскопическое изображение снятого процессора». - заявили в Thermal Grizzly.

 USB-накопитель содержит фотографии и информацию о тестировании, которые следует сохранить на случай необходимости воспользоваться гарантией. Хорошая новость заключается в том, что, хотя гарантия на процессор будет не от AMD, она обеспечивается Thermal Grizzly и также будет распространяться на разгон. Только механическое повреждение приведет к аннулированию гарантии.

 Thermal Grizzly также предложит модель Ryzen 9 9950X3D позже, когда она станет доступна для покупки. Предполагается, что это произойдет 12 марта. Конечно, самая большая проблема — это цена. Стоимость скальпированного Ryzen 7 9800X3D будет составлять 712 долларов, что на 233 доллара больше рекомендованной розничной цены AMD. Конечно, каждый может приобрести соответствующее оборудование для снятия теплораспределителя и попытаться самостоятельно сделать аналогичный Thermal Grizzly продукт, но есть высокий риск повредить процессор и соответственно лишиться официальной гарантии AMD.

#amd #процессоры #процессоры amd #ryzen 9000 #ryzen 7 9800x3d #процессоры ryzen #thermal grizzly
Источник: videocardz.com
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