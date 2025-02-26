Как всегда, новая версия получила ряд исправлений и улучшений в плане диагностики оборудования

Сегодня TechPowerUp выпустила последнюю версию ПО TechPowerUp GPU-Z, представляющего собой очень удобную утилиту для получения информации, мониторинга и диагностики графической подсистемы. Версия 2.64.0 поддерживает будущую видеокарту GeForce RTX 5070. В ней также улучшена поддержка будущих графических ускорителей Radeon RX 9070 XT и RX 9070. В список исправленных проблем входит неправильное отображение счетчиков TMU/ROP/шейдеров для Intel Arc B570, а когда появляется сообщение «Эта служба отмечена для удаления», добавлена подсказка, в которой говорится, что перезагрузка компьютера решает проблему. GPU-Z больше не проверяет наличие ускорения PhysX на графических процессорах, произведенных не компанией NVIDIA, что должно ускорить запуск.

Кроме того приложение получило обновление, касающееся недавней проблемы с отсутствием нескольких ROP в видеокартах NVIDIA на архитектуре Blackwell. На компьютерах без установленных графических драйверов NVIDIA и с установленным графическим процессором серии RTX 50, таким как RTX 5090, RTX 5090D, RTX 5080 или RTX 5070 Ti, счетчик ROP теперь отображается как «неизвестный». Для GPU-Z необходимо установить драйверы NVIDIA, чтобы утилита показывала фактическое значение ROP карты. Это важно, поскольку без драйверов ранее GPU-Z отображал жестко зафиксированное резервное значение для ROP (эталонная спецификация), поэтому разработчики изменили показания на «неизвестный», чтобы избежать путаницы.

Все изменения в версии GPU-Z 2.64.0:

• Добавлена поддержка NVIDIA GeForce RTX 5070;

• На NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti без установленного драйвера количество ROP указывается как «Неизвестно» вместо использования жестко запрограммированного варианта;

• Улучшена поддержка AMD Radeon RX 9070 и RX 9070 XT;

• Исправлено неправильное количество ROP/TMU/шейдеров, отображаемых на картах Intel Arc B570;

• При возникновении ошибки «Служба отмечена для удаления», появляется сообщение о том, что перезагрузка системы исправит проблему;

• На графических процессорах отличных от NVIDIA отключено обнаружение PhysX, чтобы сэкономить немного времени при запуске.

Скачать обновленную версию утилиты можно, пройдя по данной ссылке.