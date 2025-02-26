Смартфон станет улучшенной версией китайской модели iQOO Z9 Turbo Endurance Edition и выйдет в продажу 11 марта

Бренд iQOO готовится представить смартфон iQOO Neo 10R 11 марта в Индии. На соответствующих страницах устройства, доступных на сайтах iQOO India и Amazon, были подтверждены некоторые подробности о грядущем Neo 10R. Кроме того, производитель также выпустил пресс-релиз, чтобы подтвердить ключевые характеристики устройства. В нем также упоминаются спецификации камеры телефона, которые немного отличаются от того, что ожидали пользователи.

В сообщениях утверждается, что новый iQOO Neo 10R станет переименованной версией телефона iQOO Z9 Turbo Endurance Edition, дебютировавшего в январе в Китае. Endurance Edition выпускается в трех цветовых вариантах: синем, белом и черном.

Что касается внешнего вида Neo 10R, то он будет выпущен в цветах Moonknight Titanium и Raging Blue, последний из которых получит двухцветную отделку сине-белого цвета. Еще одно ключевое отличие заключается в передней камере. iQOO Neo 10R оснащен 32-мегапиксельной фронтальной камерой, которая поддерживает запись видео в режиме 4K при 60 кадрах в секунду, тогда как iQOO Z9 Turbo Endurance Edition имеет 16-мегапиксельную фронтальную камеру. Остальные характеристики, по-видимому, идентичны на обоих устройствах. Таким образом, Neo 10R можно считать немного улучшенной версией, а не просто переименованной моделью Z9 Endurance Edition.

Подразделение iQOO India также подтвердило, что задняя камера Neo 10R будет включать 50-мегапиксельную основную камеру с датчиком Sony размером 1/1,953 дюйма и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Основная камера, по-видимому, будет иметь сенсор Sony LYT-600.

iQOO Neo 10R будет работать на суббфлагманском чипсете предыдущего поколения Snapdragon 8s Gen 3 от Qualcomm. Телефон, ориентированный на любителей мобильного гейминга, получит такие функции, как выделенный режим киберспорта, стабильный игровой процесс со скоростью 90 кадров в секунду, встроенный счетчик кадров, частоту дискретизации касания 2000 Гц, обходную зарядка, позволяющую подключать смартфон к сети минуя аккумулятор, и систему охлаждения площадью 6043 мм², с испарительной камерой.

Смартфон оснащен панелью AMOLED, которая может похвастаться разрешением 1,5K, затемнением ШИМ с частотой 3840 Гц и локальную пиковую яркость до 4500 кд/м2. За автономность устройства будет отвечать массивный аккумулятор емкостью 6400 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Несмотря на столь внушительный аккумулятор, толщина смартфона составит всего 7,98 мм. Одним из вариантов будет модель с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, что является самой оптимальной конфигурацией для большинства пользователей. Ожидается, что телефон поступит в продажу по цене менее 30 000 рупий (345 долларов США).