Компания NVIDIA выпустила обновление VBIOS и новый драйвер, которые выйдут на этой неделе

В настоящее время одним из самых важных вопросов для игроков является, то, когда компания NVIDIA исправит проблемы с черным экраном, с которыми сталкиваются некоторые геймеры. Как оказалось, NVIDIA уже выявила проблему и выпустит исправление на этой неделе.

Стоит отметить, что первопричиной обсуждаемой проблемы с «черным экраном» может быть разной у каждого конкретного пользователя. Для некоторых пользователей она может быть связана с программным обеспечением, а для других проблемой может стать оборудование. Кроме того, черный экран может быть также вызван проблемами с BIOS, с качеством кабеля дисплея или, как в случае с картами RTX 50, проблемами, связанными с реализацией интерфейса PCIe 5.0 на материнских платах некоторых производителей.

Компания NVIDIA на данный момент не обнародовала конкретную причину, которую она определила в качестве основной, но мы, вероятно, вскоре об этом узнаем. Однако, похоже, что первые исправления уже находятся в процессе реализации. Пользователь Reddit подтверждает, что его видеокарта RTX 5080 только что получила обновление VBIOS, и новая прошивка полностью исправила проблему. Таким образом всем владельцам новых графических карт компании MSI, стоит проверить наличие обновления и при возможности его установить.

Хорошей новостью является то, что представитель NVIDIA подтвердил, что это действительно является частью исправления, но не все карты потребуют обновления VBIOS. Для других моделей потребуется банальное обновление графического драйвера. NVIDIA ранее уже выпускала небольшие обновления прошивки с драйверами или отдельные патчи, так что это не должно вызывать удивление. Однако это также подтверждает, что причина проблемы черного экрана может быть одинаковой для всех карт, и для некоторых геймеров исправление будет проще реализовать.