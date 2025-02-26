Похоже, что компания не собирается сворачивать поддержку устаревшей платформы еще несколько лет

Геймерам, которым нужна долгосрочная поддержка и конкурентоспособная производительность, явно стоит обойти своим вниманием эти новые процессоры. На платформе AM4 бесспорными лидерами сейчас являются процессоры Ryzen 7 5700X3D и Ryzen 7 5800X3D с технологией 3D V-Cache. Конечно, они не стоят так дешево, как другие процессоры, но их производительности будет достаточно для большинства сценариев использования в течение еще как минимум нескольких лет.

Недавно выпущенная серия Ryzen 5005G является полной противоположностью тому, на что обращают внимание игроки при выборе процессора. APU на базе кристаллов Cezanne не так мощны для игр, как Vermeer, у которых вдвое больший объем кэш-памяти. Однако для тех, кто ищет недорогую альтернативу дискретным видеокартам, например, для коммерческих или бизнес-пользователей, эта архитектура все равно может быть полезна.

Итак, компания AMD выпустила новую серию процессоров серии Ryzen 5000G под названием Ryzen 5005G. Буква "G" в названии говорит о том, что чипы относятся к гибридным процессорам (APU), поэтому они включают интегрированную графику. Стоит напомнить, что процессоры до линейки Raphael на архитектуре Zen 4 не имели интегрированной графики, это стандарт только для нового кристалла IOD для сокета AM5.

Серия Ryzen 5005G является обновлением серии 2021 года, включающей чипы Ryzen 7 5700G, Ryzen 7 5700GE и т. д. Если судить только по спецификациям, то видимых изменений новые чипы не получили. Модели Ryzen 3 53056, Ryzen 5 5605G и Ryzen 7 5705G имеют те же характеристики, что и Ryzen 3 5300G, Ryzen 5 5600G и Ryzen 7 5700G, то есть будут представлять собой чипы с 4, 6 и 8 ядрами, а также 8, 12 и 16 потоками соответственно. Даже тактовые частоты процессоров останутся без изменений.

По сути, выход новых процессоров означает, что AMD продолжает поддерживать уже немолодую платформу AM4, представленную восемь лет назад, в 2017 году. Кроме того, это также означает, что устаревшая графика Vega по-прежнему будет использоваться в новых продуктах, что делает ее одной из самых долгоживущих графических архитектур.