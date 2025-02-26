Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
AMD выпустила процессоры серии Ryzen 5005G для платформы AM4
Похоже, что компания не собирается сворачивать поддержку устаревшей платформы еще несколько лет

 Геймерам, которым нужна долгосрочная поддержка и конкурентоспособная производительность, явно  стоит обойти своим вниманием эти новые процессоры. На платформе AM4 бесспорными лидерами сейчас являются процессоры Ryzen 7 5700X3D и Ryzen 7 5800X3D с технологией 3D V-Cache. Конечно, они не стоят так дешево, как другие процессоры, но их производительности будет достаточно для большинства сценариев использования в течение еще как минимум нескольких лет.

 Недавно выпущенная серия Ryzen 5005G является полной противоположностью тому, на что обращают внимание игроки при выборе процессора. APU на базе кристаллов Cezanne не так мощны для игр, как Vermeer, у которых вдвое больший объем кэш-памяти. Однако для тех, кто ищет недорогую альтернативу дискретным видеокартам, например, для коммерческих или бизнес-пользователей, эта архитектура все равно может быть полезна.

 Итак, компания AMD выпустила новую серию процессоров серии Ryzen 5000G под названием Ryzen 5005G. Буква "G" в названии говорит о том, что чипы относятся к гибридным процессорам (APU), поэтому они включают интегрированную графику. Стоит напомнить, что процессоры до линейки Raphael на архитектуре Zen 4 не имели интегрированной графики, это стандарт только для нового кристалла IOD для сокета AM5.

 Серия Ryzen 5005G является обновлением серии 2021 года, включающей чипы Ryzen 7 5700G, Ryzen 7 5700GE и т. д. Если судить только по спецификациям, то видимых изменений новые чипы не получили. Модели Ryzen 3 53056, Ryzen 5 5605G и Ryzen 7 5705G имеют те же характеристики, что и Ryzen 3 5300G, Ryzen 5 5600G и Ryzen 7 5700G, то есть будут представлять собой чипы с 4, 6 и 8 ядрами, а также 8, 12 и 16 потоками соответственно. Даже тактовые частоты процессоров останутся без изменений.

 По сути, выход новых процессоров означает, что AMD продолжает поддерживать уже немолодую платформу AM4, представленную восемь лет назад, в 2017 году. Кроме того, это также означает, что устаревшая графика Vega по-прежнему будет использоваться в новых продуктах, что делает ее одной из самых долгоживущих графических архитектур.

#amd #процессоры #процессоры amd #am4 #процессоры amd ryzen 5000 #ryzen 7 5700g #ryzen 5 5600g #ryzen 3 5300g #ryzen 5005g
Источник: videocardz.com
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Хоррор «Обезьяна» собрал 14,2 миллиона долларов за первые выходные в американском прокате
3
ASUS предлагает геймерам заменить видеокарты GeForce GTX 10-Series на ASUS Dual GeForce RTX 3060
8
В Gmail планируют отказаться от аутентификации по SMS сообщениям в пользу одноразовых QR-кодов
2
Huawei анонсировала смартфон нового форм-фактора, который будет представлен в марте
2
Разработчики Knight's Path объяснили сходство с Kingdom Come: Deliverance 2 историческим контекстом
+
В России начато проектирование крупнейшего завода по производству редкоземельных металлов
2
Создателями биткоина являются программисты Б.Коэн и Л.Сассемен, сообщает АиФ со ссылкой на хакеров
+
Rockstar переименовала устаревшую версию GTA V на ПК в Grand Theft Auto V Legacy
1
Космический зонд New Horizons готовится пересечь границу Солнечной системы
+
Ученые предположили, что облако Оорта окутывающее Солнечную систему, может быть спиральным
1
6 старых флагманов Xiaomi получат новую операционную систему HyperOS 2 в 2025 году
+
Samsung возвращает "камерный островок" в новых бюджетных смартфонах серии "М"
+
Oppo анонсировала флагманы Find X8 Ultra и Find X8 Next с акцентом на ночную съёмку
+
Портал GSMArena сравнил Samsung Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max в серии тестов
+
Мокринский виадук в Чувашии планируют благоустроить до 2030 года
+
Китайская полупроводниковая промышленность не сможет добиться суверенитета в ближайшие десять лет
+
Джеймс Ганн поделился подробным планом новой DC-вселенной
+
Amazfit выпустила обновление для смарт-часов T-Rex 3
+
В Шуе начался выпуск первых российских базовых станций 5G
+
Honda Accord с обновлённым обликом на 2026 год готов дебютировать в Китае
1

Популярные статьи

Разгон PlayStation 3 на 70%, кастомные прошивки заметно повышают частоту кадров в играх
13
Три способа решить проблему чёрного оверлея Steam в игре Half-Life 2
17
Как проверить, что вашей видеокарте 50 серии не достает ROP
17
Зачем нужна огромная библиотека игр в Steam, GOG или Itch
4
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
15
Лучшие тренажеры и спортивные снаряды при малоподвижном образе жизни — рейтинг 2025 года
10
Краткий обзор онлайн-шутера Due Process
1
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 240
+

Сейчас обсуждают

Александр
18:10
Вот это плюнул! Считай по всей России утерлись.))
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
Нивхурил
18:08
Ты туповатый школьник сидящий на шее у мамки и не знающий что с зарплаты надо налоги платить, медстраховку, ипотеку на дом/квартиру,коммунальные услуги,еду ?
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
Всеволод Мекряков
18:06
А смысл если моя 1080 чуть слабее всего будет?
ASUS предлагает геймерам заменить видеокарты GeForce GTX 10-Series на ASUS Dual GeForce RTX 3060
Chihonya
17:44
по вазелин это к Гега Озургетский)))
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
Тритон
17:43
Да будут тебе пруфы через 2 дня, готовь вазелин.
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
Chihonya
17:42
пруфы
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
Chihonya
17:42
ты же нищук известный своей успешностью)
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
Тритон
17:41
Вроде как уже слили результаты тестирования Радеонов 9ххх и 5070/5070ти, красные проигрывают по всем дисциплинам.
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
ЮРА ОНИЩЕНКО
17:38
Да когда будут доступны 4-х ядерные процессоры АМД с графикой и pci-e 4
Названы все основные характеристики видеокарт AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT
Артемий Елистратов
17:37
3050 слабая?Ха-ха.Похоже кто то клея обнюхался.В сборке за 50к на средних-высоких настройках 70+ФПС в играх.Что очень неплохо.
Пользователь Reddit с RTX 5090 увеличил ФПС в 6 раз в некоторых играх, добавив к ней слабую RTX 3050
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем