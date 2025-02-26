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GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ выходит в конце марта и будет иметь мощность 180 Вт
GeForce RTX 5060 Ti с 8 ГБ памяти дебютирует немного позже, в апреле

 После появления первых сообщений в конце прошлого года, теперь в сети есть больше сведений о планах компании NVIDIA, касающихся графических ускорителей линейки GeForce RTX 5060. Модель RTX 5060 Ti должна стать следующей видеокартой, которая поступит в продажу после RTX 5070, и будет предназначена для самого популярного массового игрового сегмента. В настоящее время к таким картам относятся модели стоимостью от 400 до 500 долларов США.

 Что касается подробностей, то будущая NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti будет использовать плату под номером PG152, которая предположительно будет оснащена кристаллом графического процессора GB206. Предполагается, что видеокарта RTX 5060 Ti будет выпущена в двух вариантах: SKU 10 и SKU 15. Разница между ними заключается в объеме памяти, где первая модель является вариантом на 16 ГБ, а вторая модель может похвастаться только видеобуфером на 8 ГБ.

 В остальном оба графических ускорителя NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti будут идентичны и получат 128-битный интерфейс шины памяти, который аналогичен текущему поколению RTX 4060 Ti. Что касается самих чипов памяти, то обе эти карты получат модули стандарта GDDR7, работающие на скорости до 28 Гбит/с. Интерфейс памяти GDDR7 обеспечит общую пропускную способность в 448 ГБ/с, что на 55% выше, чем у RTX 4060 Ti и на 65% выше, чем у RTX 4060. Это более чем хороший прирост в плане пропускной способности, который в сочетании с передовыми методами сжатия архитектуры Blackwell поможет преодолеть относительно узкий 128-битный интерфейс шины.

 Что касается мощности, то оба графических ускорителя линейки GeForce RTX 5060 Ti будут иметь номинальное значение TBP 180 Вт, что на 20 Вт превышает по данному показателю RTX 4060 Ti 8 ГБ и на 15 Вт превосходит RTX 4060 Ti с 16 ГБ памяти. Предполагается, что видеокарты будут выпускаться как с 8-контактными, так и в 12-контактными разъемами питания на усмотрение конкретного производителя.

 Не менее важным для пользователей является дата выхода новинки. Сейчас предполагается, что серия RTX 5060 Ti будет представлена во второй половине следующего месяца, но это относится к версии с 16 ГБ, а модель с объемом 8 ГБ будет выпущена в первой половине апреля. Стоит отметить, что первоначально запуск должен был состояться раньше, но из-за сложностей с поставками выпуск многих графических карт от NVIDIA пришлось отложить.

 Конкретных данных о ценах также нет, но хотелось бы надеяться, что они будут в том же ценовом диапазоне, что и текущая серия RTX 4060 Ti. Конкурировать новые карты RTX 5060 будут с графическими процессорами AMD RX 9000 на базе архитектуры RDNA 4, вероятно серии RX 9060, о которой, впрочем, сейчас практически ничего не известно.

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #rtx 4060 ti #rtx 5060 #rtx 5060 ti
Источник: wccftech.com
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