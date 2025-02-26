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Lenovo представила игровой ПК Legion Blade 9000K с Core Ultra 9 285K, RTX 5080 и Wi-Fi 7
Компьютер представлен в трех конфигурациях, однако топовая версия с видеокартой RTX 5090D пока недоступна для покупки.

 Lenovo начинает 2025 год с уверенного выхода на рынок высокопроизводительных игровых ПК, основанных на прошлогодней модели. На своем последнем мероприятии по запуску компания представила Legion Blade 9000K 2025 AI Genesis Edition — высокопроизводительный игровой настольный компьютер, предназначенный как для энтузиастов, так и для создателей контента.

 Lenovo Legion Blade 9000K будет доступен в нескольких конфигурациях с процессорами Intel Core Ultra 9 285K, Ultra 7 265K и Ultra 5. Он также предлагает несколько вариантов графических карт, включая Nvidia GeForce RTX 5080 и RTX 5090D.

 Новый Blade 9000K может похвастаться мощным охлаждением с 360-миллиметровой системой жидкостного охлаждения «all-in-one», способной рассеивать до 280 Вт тепла. Lenovo также внедрила систему контроля температуры и оптимизированную конструкцию воздушного потока, что обеспечивает стабильную производительность даже при экстремальных нагрузках.

 Новинка от Lenovo построена на материнской плате с чипсетом Z890, предлагающей 14+1+1+1-фазную подсистему питания для успешного разгона и высокой надежности в течение долгого времени. Она поддерживает интерфейс PCIe 5.0, четыре слота M.2 SSD и дополнительные слоты PCIe для дополнительных карт расширения. Что касается памяти, то система комплектуется 32 ГБ двухканальной оперативной памятью DDR5-5600 с возможностью расширения до 192 ГБ, что обеспечивает отличную многозадачность и высочайшую скорость обработки данных.

 Варианты хранения включают SSD на 1 ТБ PCIe 4.0 и дополнительный SSD PCIe на 1 ТБ. Пользователи могут дополнительно расширить хранилище с помощью четырех портов SATA 3.0.

 Что касается подключений, то Blade 9000K оснащен интерфейсом Wi-Fi 7 и портом Ethernet 2,5 Гбит/с. Задняя панель ввода-вывода включает порты: Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen2, несколько выходов DisplayPort 2.1 и HDMI 2.1b, а также 7.1-канальную аудиосистему на базе кодека ALC1220.

 Lenovo Blade 9000K включает систему подсветки ARGB Night Star Gate и серый корпус Titanium Mesh с оптимальной циркуляцией воздуха. Компьютер также оснащен независимым кронштейном графического процессора для его устойчивого подключения к материнской плате и блоком питания мощностью 850 Вт стандарта 80 Plus Gold.

 Lenovo интегрирует в свой ПК локального гибридного помощника на базе искусственного интеллекта Xiaotian AI, разработанного для оптимизации производительности системы, помощи в создании контента и обеспечения интеллектуальной настройки системы. Xiaotian AI поддерживает редактирование документов, перевод текста, создание контента на основе ИИ и многое другое.

 Blade 9000K работает на базе ОС Windows 11 и поставляется с предустановленным пакетом Microsoft Office Home Edition. Надежность ПК гарантирована 185 строгими тестами контроля качества, включая испытания на экстремальные температуры, давление, падение и статическую стойкость.

 Legion Blade 9000K 2025 AI Genesis Edition поставляется в трех конфигурациях, хотя в настоящее время доступны только две:

 Модель среднего уровня: процессор Intel Core Ultra 9 285K c RTX 5080, 64 ГБ ОЗУ, накопитель на 2 ТБ стоимостью 25 999 юаней (3587 долларов США).

 Начальная модель: Core Ultra 7 265K, видеокарта RTX 5080, 32 ГБ ОЗУ и хранилище на 2 ТБ стоимостью 22 499 юаней (3104 долларов США).

 Топовая конфигурация с RTX 5090D пока не выпущена.

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Источник: gizmochina.com
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