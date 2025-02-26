Ноутбук Razer Blade 18 будет доступен в нескольких конфигурациях с видеокартами RTX 50 по цене 4499 долларов за топовую версию

Линейка продукции Razer на CES 2025 казалась неполной без внушительного 18-дюймового ноутбука, дополняющего более утонченный Razer Blade 16. Но Razer Blade 18 действительно существует и был представлен только сегодня.

В отличие от его 16-дюймового аналога, который перешел в стан AMD. Razer Blade 18 поставляется с процессором Intel, а именно модели Core Ultra 9 275HX. Это один из самых быстрых процессоров в линейке Arrow Lake-HX, предлагаемых Intel, и все, что ниже, было бы просто неприемлемо для премиального ноутбука. В топовой комплектации компанию мощному процессору может составить соответствующая видеокарта, а именно мобильная Nvidia GeForce RTX 5090 с 24 ГБ видеопамяти. Другие варианты видеокарт включают GeForce RTX 5080 16 ГБ и RTX 5070 Ti 12 ГБ.

Процессору и графическому ускорителю в ноутбуке Razer полагается в общей сложности 280 Вт мощности. Это должно позволить энергоемким аппаратным средствам развернуться на полную катушку и поддерживать максимальную производительность. Конечно, отвести тепло от компонентов мощностью 280 Вт является серьезной задачей, и именно поэтому Razer Blade 18 почти на 47% толще и на 50% тяжелее, чем Blade 16. Его размеры составляют 27,94 мм x 275,4 мм x 399,96 мм, а вес — целых 3,1 кг.

Кроме того, ноутбук оснащен аккумулятором на 99 Вт·ч и блоком питания мощностью 400 Вт. Razer Blade 18 оснащен 18-дюймовым двухрежимным дисплеем, способным работать в разрешении 4K 120 Гц или 1080p 440 Гц. Обычно эта функция применяется в игровых мониторах, и приятно видеть, что она проникает и в игровые ноутбуки. Другие характеристики включают время отклика 3 мс и 100% покрытие цветовой гаммы DCI-P3.

Как и все предыдущие модели Razer Blade 18, новая модель включает широкий набор портов ввода-вывода. покупатель получаете 3 порта USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 порт Thunderbolt 5 с зарядкой DP 2.1/100 Вт USB PD, 1 порт Thunderbolt 4 с теми же характеристиками, 2,5 Гбит Ethernet, 1 порт HDMI 2.1 и устройство для чтения карт SD. Кроме того, новинка включает 5-мегапиксельную веб-камеру со встроенной функцией Windows Hello.

Топовая версия Razer Blade 18 с Core Ultra 9 275HX и RTX 5090 обойдется в 4499 долларов, что неудивительно для ноутбука Razer. Эта конфигурация также включает 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и SSD-накопитель NVMe объемом 2 ТБ. Прием предварительных заказов уже доступен на официальном сайте компании Razer.