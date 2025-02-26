Новинка может похвастаться великолепными характеристиками, поддержкой современных технологий, но за это придется заплатить почти 900 долларов.

Компания Lenovo расширяет свою линейку игровых устройств, выпустив свой первый изогнутый OLED монитор Legion Pro 34 с частотой 240 Гц. В настоящее время монитор доступен в Китае по стартовой цене 4999 юаней (около 690 долларов США), розничная цена после окончания акции составит уже 6199 юаней (около 855 долларов США), что делает период запуска прекрасной возможностью для геймеров и профессионалов, желающих стать обладателями нового высокопроизводительного монитора.

Legion Pro 34 оснащен 34-дюймовой изогнутой панелью OLED с разрешением 3440×1440 пикселей и кривизной 800R для захватывающего игрового опыта. Как было уже сказано, он имеет частоту обновления 240 Гц и время отклика GTG 0,03 мс, обеспечивая плавное воспроизведение движущихся объектов и минимальное размытие в киберспортивных играх.

OLED-панель в мониторе Legion Pro 34 обеспечивает контрастность 1 500 000:1, показывая глубокий черный цвет и яркие цвета без подсветки. Он имеет 99% покрытие sRGB и 98,5% покрытие DCI-P3 для точной цветопередачи, а также поддерживает 10-битную глубину цвета с 1,07 миллиарда цветов. Новинка имеет пиковую яркость 1300 кд/м2 (APL 1,5%) и типичную яркость 275 кд/м2, что делает его подходящим как для игр, так и для творческой работы.

Lenovo также интегрировала в монитор сертификацию HDR True Black 400, повышающую контрастность и точность подсветки для HDR-контента. Для плавного игрового процесса монитор поддерживает технологии AMD FreeSync Premium Pro и VESA AdaptiveSync, уменьшая разрывы и задержки. Кроме того, он имеет сертификацию VESA ClearMR 13000, которая гарантирует минимальное размытие в движении.

Что касается возможностей подключения, то Legion Pro 34 неплохо оснащен и включает порты HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и порт USB-C с поддержкой быстрой зарядки мощностью 140 Вт. Также Legion Pro 34 включает несколько портов USB-A и порт RJ45 Ethernet для проводного сетевого подключения. Встроенный переключатель KVM позволяет пользователям управлять несколькими устройствами с помощью одной клавиатуры и мыши.

Эргономика и удобство пользователя также не остались без внимания производителя. Монитор получил настраиваемую подставку, которая поддерживает функции регулировки высоты, наклона и поворота. Он также совместим с креплением VESA (100x100 мм) для монтажа на стене. Если говорить о звуке, то Lenovo встроила в монитор два динамика мощностью 5 Вт с сертификацией Waves MaxxAudio, обеспечивающих чистый и объемный звук.

Кроме того, Legion Pro 34 оснащен датчиком освещенности на базе искусственного интеллекта, который регулирует яркость в зависимости от окружающей среды. Он также имеет функцию защиты глаз и технологию предотвращения выгорания OLED-дисплеев, гарантируя длительный срок службы и комфортный просмотр контента.