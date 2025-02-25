Обзоры GeForce RTX 5070 выйдут 4 марта, а обзоры Radeon RX 9070 — на следующий день, 5 марта

Сейчас многих волнует вопрос, кто станет лидером: графический процессор NVIDIA GB205 или новый AMD Navi 48. Компания AMD, безусловно, более подготовлена к этому запуску, учитывая, что она подтвердила начавшиеся несколько месяцев назад поставки карт серии RX 9070 розничным продавцам.

NVIDIA, со своей стороны, столкнулась с проблемой аномалий при производстве видеокарт RTX 50, которые привели к снижению спецификаций графического процессора на некоторых моделях. Поговаривают, что эта проблема была одной из причин, по которой выход карт RTX 5070 был перенесен с февраля на начало марта, и теперь официально должна поступить в продажу 5 марта.

Сегодня стало известно, что снятие запрета на обзоры RTX 5070 назначено на 4 марта, так что здесь нет ничего удивительного, учитывая, что и RTX 5080, и RTX 5070 Ti лишились эмбарго на тестирование за день до запуска, но исключением стала флагманская RTX 5090. На самом деле должно быть два эмбарго: одно для карт с рекомендованной розничной ценой и для карт без рекомендованной розничной цены, то есть касающееся моделей, официально стоящих более 549 долларов.

Эмбарго на предстоящие видеокарты AMD и NVIDIA:

• 28 февраля: анонс серии Radeon RX 9070;

• 4 марта: обзоры GeForce RTX 5070;

• 5 марта: продажи GeForce RTX 5070 и обзоры моделей без рекомендованной розничной цены;

• 5 марта: обзоры серии Radeon RX 9070;

• 6 марта: продажи серии Radeon RX 9070.

Как видно, AMD не снимает эмбарго на Radeon RX 9070 в тот же день, когда выходит RTX 5070, и это эмбарго касается результатов тестов. Полные характеристики и цены должны быть известны на неделю раньше, поскольку официальный анонс в настоящее время запланирован на 28 февраля.

Серия Radeon RX 9070 официально выходит в продажу 6 марта, что было подтверждено во время пресс-конференции. Это означает, что RTX 5070 и RX 9070 будут запущены с разницей в один день. Это определенно будет напряженная работа для обозревателей графических карт, но также отличный шанс провести прямое сравнение всех четырех карт: RTX 5070 Ti, RTX 5070, RX9070 и XT RX 9070. Кроме того, такой ход событий позволит пользователям принять правильное решение о том, какую из них приобрести.