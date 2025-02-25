Компания официально подтвердила, что её новый складной смартфон не поступит на европейский рынок

Новейший складной смартфон Oppo Find N5 уже довольно долго появляется в заголовках профильных СМИ, вызывая интерес своим элегантным дизайном и передовым функциям. Однако, несмотря на то, что его запуск в мире запланирован на 20 февраля 2025 года, устройство в ближайшее время не появится на полках европейских магазинов.

Oppo заявила:«Мы тщательно адаптируем запуски наших продуктов к каждому региону на основе углубленного исследования рынка и стратегических приоритетов. Find N5 не будет запущен в Европе. Вместо этого, в первом квартале 2025 года, 24 февраля, мы представим серию Reno13 по всей Европе, предложив потребителям больше выбора с передовыми функциями ИИ и стильным, трендовым дизайном. Следите за обновлениями».

Решение не выпускать Find N5 на европейский рынок особенно разочаровывает, учитывая, что OnePlus, дочерняя компания Oppo, также объявила, что не выпустит свой вариант складного смартфона Open 2 в этом году.

Find N5 оснащен 6,62-дюймовым внешним LTPO AMOLED-дисплеем разрешением 1140×2616 пикселей, частотой от 1 до 120 Гц и яркостью 2450 кд/м2, а также 8,12-дюймовым внутренним складным экраном разрешением 2248×2480 пикселей, частотой от 1 до 120 Гц и яркостью 2100 кд/м2. Оба дисплея используют ШИМ-затемнение частотой 2160 Гц и поддерживают Oppo Pen. Сверхтонкое нанокристаллическое стекло повышает прочность и отзывчивость на прикосновения.

Find N5 является одним из самых тонких складных смартфонов, которые можно будет купить в текущем году, имея толщину всего 4,21 мм в разложенном виде и 8,93 мм в сложенном виде. Стеклянная модель весит 229 г, а кожаная — 239 г.

За работу телефона отвечает флагманский чипсет Snapdragon 8 Elite, компанию которому составляют до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопитель UFS 4.0 объемом 1 ТБ. Также телефон работает под управлением ОС Android 15 с оболочкой ColorOS 15, включающей поиск на основе искусственного интеллекта, сводки вызовов и функцию O+ Connect для удобного обмена файлами.

Камеры смартфона включают основной датчик Ultra Vision (OIS) на 50 МП, перископ разрешением 50 МП с 6-кратным оптическим увеличением и сверхширокоугольный объектив на 8 МП. Настройка камер выполнена при участии Hasselblad и призвана улучшить цвет и детализацию. Оба дисплея оснащены 8-мегапиксельными селфи-камерами с поддержкой видео 4K.

Автономность телефона возложена на аккумулятор емкостью 5600 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт, беспроводной мощностью 50 Вт и обратной зарядки на 10 Вт. Кроме того, шарнир Titanium Flexion стал на 26% тоньше, что снизило ширину и глубину сгиба. Oppo Find N5 имеет рейтинг защиты IPX6/IPX8/IPX9, оснащен стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и боковым сканером отпечатков пальцев.