Realme Neo 7 SE станет отличным игровым смартфоном суббфлагманского уровня с защитой IP69

Компания Realme представила смартфон Neo 7 SE, первый телефон на базе чипсета Dimensity 8400-Max. Новинка позиционируется в качестве игрового устройства, оснащена аккумулятором Titan емкостью 7000 мАч, усовершенствованной системой охлаждения и оптимизацией на основе искусственного интеллекта. Устройство также может похвастаться высокой прочностью флагманского уровня, устанавливая новый стандарт в своем ценовом диапазоне.

Realme Neo 7 SE оснащен 6,78-дюймовым плоским дисплеем разрешением 1,5K с плотностью пикселей 450 PPI, пиковой яркостью 6000 кд/м2 и сверхтонкими рамками шириной 1,49 мм, что обеспечивает соотношение экрана к корпусу 93,9%. Устройство также поддерживает частоту обновления LTPO 120 Гц и частоту касания 360 Гц. Дисплей отображает 10,7 млрд цветов, охватывает 100% DCI-P3 и имеет контрастность 5 000 000:1 с автоматической регулировкой яркости с 10000 уровнями. Для защиты глаз телефон включает аппаратное полнофункциональное затемнение DC, сертификацию TÜV Rheinland Smart Eye Protection Certification 3.0 и высокочастотный ШИМ.

Чипсет Dimensity 8400-Max от MediaTek, созданный по 4-нм техпроцессу включает восемь процессорных ядер, работающих на пиковой тактовой частотой 3,25 ГГц и графический процессор Mali-G720, работающий на частоте 1,3 ГГц. Смартфон поддерживает до 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X с дополнительными 12 ГБ динамически расширяемой памяти и предлагает хранилище UFS 4.0 объемом до 512 ГБ.

Устройство также оснащено крупной системой охлаждения с испарительной камерой площадью 7700 мм² позволяя поддерживать высокую производительность в течение продолжительных по времени нагрузок. Телефон оснащен движком GT Performance Engine, оптимизирующим частоту кадров и обеспечивающим собственную интерполяцию с нулевой задержкой, поддерживая до 120 кадров в секунду в играх с открытым миром.

Realme Neo 7 SE работает на собственной оболочке Realme UI 6.0 на базе Android 15, предлагая оптимизации на основе ИИ, такие как AI Portal 2.0 и Fluid Cloud. За улучшение игрового процесса отвечает DeepSeek AI Assistant, представляющий активацию навыков одним нажатием Ultra Combo.

Новый Realme Neo 7 SE не является ориентированным на фотографии и видео телефоном, но позволит делать хорошие снимки и снимать видео благодаря основной камере с датчиком Sony IMX882 разрешением 50 МП с оптической стабилизацией изображения (OIS). Датчик имеет размер 1/1,953 дюйма и диафрагму f/1,8, что обеспечивает качественные снимки при слабом освещении. Он поддерживает запись видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду и замедленную запись со скоростью 240 кадров в секунду в формате 720p. Компанию основной камере составляет сверхширокоугольный объектив на 8 МП с углом обзора 112°. На передней панели находится 16-мегапиксельный объектив с функциями портретной и ночной съемки на основе искусственного интеллекта.

За автономность устройства отвечает аккумулятор Titan емкостью 7000 мАч со сверхвысокой плотностью энергии 800 Вт·ч/л, что обеспечивает длительную работу. Он поддерживает интеллектуальную быструю зарядку 80 Вт. Realme утверждает, что в игре Honor of Kings телефон может работать со скоростью 120 кадров в секунду в течение 7,6 часа на одной зарядке. Несмотря на большую батарею, телефон довольно тонкий - всего 8,56 мм.

Кроме того, Realme Neo 7 SE имеет сертификаты IP69, IP68 и IP66, что делает его устойчивым к струям воды под высоким давлением и погружению на глубину до 2 метров в течение 30 минут. Он также оснащен защитным стеклом Crystal Armor Glass для защиты от падений. Это первый телефон в линейке Realme, который поддерживает управление в перчатках, касания мокрыми руками и использование внутри водонепроницаемых чехлов.

Что касается связи, то новинка поддерживает две SIM-карты 5G совместимых с SA, интерфейсы Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, с возможностью обновления до Bluetooth 6.0 через OTA. Также смартфон оснащен многодиапазонным позиционированием для точной навигации и обеспечивает хорошее звучание благодаря стереодинамикам, технологии OReality Audio и сертификации Hi-Res.

Realme Neo 7 SE доступен в трех цветах: Blue Mecha, White Winged Warrior и Dark Iron Knight и поставляется в нескольких конфигурациях хранения:

8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ: 1799 юаней (248 долларов США);

12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ: 1899 юаней (262 доллара США);

12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ: 2199 юаней (303 доллара США);

16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ: 2499 юаней (344 доллара США).