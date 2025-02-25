Смартфон является переименованным Redmi 14C 5G и дебютирует в Индии

Суббренд компании Xiaomi - Poco официально подтвердила, что выпустит смартфон Poco M7 5G 3 марта в Индии. Он придет на смену Poco M6, который поступил в продажу по цене 120 долларов в декабре 2023 года. Перед запуском в приложении Flipkart появилась специальная страница телефона, раскрывающая его дизайн и основные характеристики. Официальный список также подтверждает целевой ценовой сегмент устройства.

В отличие от Poco M7 Pro 5G, который оснащен модулем камеры квадратной формы, более простой Poco M7 5G будет оснащен круглым модулем камеры. Спереди у телефона расположен плоский 6,88-дюймовый ЖК-дисплей с частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации сенсора 240 Гц и пиковой яркостью 600 кд/м2. На нижнем краю устройства находится слот для SIM-карты, микрофон, порт USB-C и динамик. Сканер отпечатка пальцев в смартфоне установлен сбоку, что неудивительно для устройства такого ценового диапазона. Poco сообщает, что телефон будет стоить менее 10 000 рупий, что сделает его одним из самых доступных 5G-смартфонов в Индии.

За работу Poco M7 5G будет работать чипсет Snapdragon 4 Gen 2 начального уровня, компанию которому составят 6 ГБ оперативной памяти с возможностью её расширения до 12 ГБ благодаря 6 ГБ виртуальной оперативной памяти. Другие подробности о смартфон будут представлены в самые ближайшие дни. Учитывая поразительное сходство в характеристиках, ожидается, что Poco M7 5G станет переименованной версией уже продающегося Redmi 14C 5G.

Еще более простая модель Poco M7, имеющая номер 24108PCE2I для индийского рынка, недавно была замечена с его основными характеристиками в базе данных Google Play Console. Экран телефона будет иметь разрешение 720 x 1640 пикселей, а объем ОЗУ будет ограничен 4 ГБ. Будучи переименованной версией Redmi 14C, Poco M7, как ожидается, предложит другие схожие с ним характеристики, включая 8-мегапиксельную селфи-камеру, 50-мегапиксельную основную камеру на задней панели и аккумулятор емкостью 5160 мАч с зарядкой мощностью 18 Вт.