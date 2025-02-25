На данный момент производство чипсета ограничено всего 5000 единиц в месяц, что крайне мало.

Несмотря на сообщения о том, что Galaxy Z Flip 7 может получить собственный чипсет Exynos 2500, новая информация указывает на то, что проблемы с выходом годных чипов, скорее всего, не позволят Samsung использовать новейший фирменный чип в следующем флагманском складном телефоне компании. Вместо этого модель Flip 7, как ожидается, будет выпущена с чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, как и в серии Galaxy S25.

Samsung Foundry был на волне оптимизма после того, как наконец стабилизировал свой 3-нм процесс производства, подпитывая надежды, что Exynos 2500 сможет конкурировать с лучшими моделями компании Qualcomm. Сообщается, что ранние прототипы Z Flip 7 работали на процессоре Exynos 2500, свидетельствуя об уверенности Samsung в своем последнем чипе. Но теперь эти прототипы, похоже, исчезли, а им на замену пришли версии с новейшим чипом Snapdragon от Qualcomm.

Samsung активно продвигает идею возвращения Exynos в свою флагманскую линейку после того, как в последние годы полностью полагалась на Qualcomm. Изначально компания планировала оснастить Galaxy S25 и S25+ чипсетом Exynos 2500, но низкий выход годных чипов на заводе Samsung Foundry заставил ее использовать Snapdragon 8 Elite во всей линейке.

В настоящее время Samsung, как сообщается, производит всего около 5000 чипов Exynos 2500 в месяц, что слишком мало для удовлетворения спроса на массовый складной смартфон, такой как Z Flip 7. Если завод не сможет значительно увеличить производство до ожидаемого выпуска телефона в конце года, у Samsung не будет иного выбора, кроме как придерживаться процессоров Qualcomm.

Это не значит, что Exynos 2500 останется не у дел. Некоторые сообщения предполагают, что Samsung все еще может использовать чип в грядущем Galaxy Z Flip FE, более доступном складном устройстве, выпуск которого может быть ограничен. Более низкие объемы продаж модели FE сделают ее лучшим кандидатом на чипсет с ограниченными поставками.

Между тем, Samsung уже присматривается к Exynos 2600, своему следующему поколению 2-нм чипа, для серии Galaxy S26. Но если текущие производственные трудности сохранятся, то амбиции Samsung по оснащению своих смартфонов собственными процессорами могут остаться недостижимыми и в следующем году.