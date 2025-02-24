Средний балл PassMark графического процессора NVIDIA GeForce RTX 4090 немного выше, чем у GeForce RTX 5090

NVIDIA GeForce RTX 4090 по-прежнему доминирует во многих бенчмарках, включая тест PassMark G3D Mark, который показывает, что он самый быстрый графический ускоритель из всех. GeForce RTX 5090 действительно значительно быстрее RTX 4090 в реальных игровых тестах, но он не смог ничего сделать против своего предшественника в нескольких графических тестах в G3D Mark.

Стоит помнить, что средний балл в G3D Mark не отражает фактическую игровую производительность графических процессоров, но является хорошим способом проверки производительности одного графического процессора с другим. GeForce RTX 4090 уже давно находится на рынке, и, следовательно, количество проведенных тестов намного больше, чем у RTX 5090. Речь идет о 14480 образцах RTX 4090 против всего лишь 63 образцов RTX 5090. Таким образом, средний результат наверняка будет отличаться от того, который можно ожидать при тестировании эквивалентного количества RTX 5090.

Что касается текущих позиций, то NVIDIA GeForce RTX 4090 занимает первое место в PassMark с 38430 баллами по сравнению с 38407 баллами у GeForce RTX 5090. Это просто ничтожная разница, и, следовательно, позиция в PassMark не указывает на реальную картину производительности.

Тем не менее интересно вспомнить, что переход от RTX 3090 Ti к RTX 4090 был более значительным, а именно с 29 616 к 38 430 баллам. Для тех, кто не знает, G3D Mark вычисляет совокупный балл после сбора всех результатов выборки. Эти тесты включают производительность графических процессоров в различных областях, включая 3D-рендеринг, текстуры и геометрию, DirectX и OpenGL и т. д.

Фактическая производительность будет отличаться в реальных игровых тестах, особенно при включении трассировки лучей, поскольку G3D Mark ее не учитывает. RTX 5090 присутствует на рынке только второй месяц, и понадобится гораздо больше времени, чтобы увидеть, вероятно, более высокий балл G3D Mark.

На данный момент оценка G3D Mark не так важна, как решение текущих проблем, с которыми сталкиваются пользователи RTX 5090. К ним относятся плохая доступность, высокие цены, отсутствующие ROP, черный экран и плавящиеся разъемы.