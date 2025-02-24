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CAD-рендеры iPhone 17 демонстрируют новый дизайн всех четырех смартфонов Apple 2025 года
Конечно пока рано утверждать, что такой дизайн является окончательным или вообще возможным

 Самая необычная линейка iPhone за последнее время, скорее всего, появится в конце этого года, по крайней мере, так сообщают утечки, появившиеся за последние пару недель. После того как известный инсайдер недавно повторил измененный дизайн iPhone 17 Pro и iPhone 17 Air, еще один набор просочившихся в сеть изображений в виде рендеров показал, как, по-видимому, будет выглядеть защитный чехол для iPhone 17 Pro Max.

 На данный момент кажется, что по крайней мере три из четырех новых iPhone, которые выйдут в сентябре 2025 года, получат редизайн. Но что насчет обычного iPhone 17? Согласно более ранним слухам, базовая модель не получит полноценной модернизации, которую получают более дорогие модели. Теперь это подтверждено совершенно новой утечкой. Согласно изображению, которым поделился Маджин Бу на своей странице в X* (запрещена на территории России), iPhone 17 будет выглядеть довольно похоже на обычный iPhone 16.

 Инсайдер часто предоставлял точную информацию в прошлом, но также время от времени ошибался в своих прогнозах. На данный момент трудно проверить источник этих новых CAD-рендеров, которые могут или не могут показать окончательный дизайн серии iPhone 17. При этом размер устройств, показанных здесь, соответствует более ранним слухам, в которых утверждалось, что iPhone 17 Pro станет более компактным. Это довольно неожиданное изменение, особенно с учетом того, что iPhone 16 Pro был оснащен немного большим дисплеем, чем его предшественник.

 Также было бы необычно для Apple применить новый дизайн блока камеры iPhone 17 только к трем из четырех новых смартфонов. Также нам пока неизвестно, что должны означать красные участки на задней панели двух версий Pro, но, возможно, это может указывать на двухцветную схему. Реакция на очередное сообщение на X в основном негативная, так как многим пользователям не нравятся предполагаемые дизайны.

#смартфоны #apple #iphone #iphone 16 #iphone 17 #iphone 17 pro #iphone 17 air #смартфоны apple
Источник: notebookcheck.net
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