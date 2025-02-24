В преддверии выхода линейки RX 9070 компания AMD раскрыла первые показатели производительности своих новых видеокарт в сравнении с собственными графическими картами предыдущих поколений

Как уже говорилось ранее на этой неделе, AMD планировала провести специальную пресс-конференцию для средств информации на этой неделе.

Прежде чем посмотреть на цифры, нужно отметить, AMD по большому счету подтвердила, что у компании нет в наличие видеокарты RTX 5070 Ti в собственных лабораториях. Они находятся в процессе получения одной из них для своих внутренних тестов, поэтому она не была включена в сравнения. Возможно, они проведут дополнительные тесты 28 февраля.

Однако AMD подтвердила, что её серия RX 9070 должна быть конкурентоспособной по сравнению с сериями RTX 4070/4080, а также должна быть конкурентоспособной по сравнению с серией RTX 50, не вдаваясь в подробности о конкретных моделях.

Официальная цифра, которую все ждали, такова:

Этот результат показывает как растровые игры, так и игры с трассировкой лучей, поэтому пользователи увидят более высокий прирост, если включены игры RT, и иногда более низкий в играх только с растровыми играми. Но официально RX 9070 XT намного быстрее, чем RX 7900 GRE, до такой степени, что можно задаться вопросом, почему эта карта вообще используется для сравнения.

RX 7900 GRE на архитектуре RDNA3 имеет 16 ГБ памяти, как и серия RX 9070, так что, может быть, это основная причина подобного сравнения, возможно, это также как-то связано с ценой.

Официальная производительность AMD RDNA4:

• AMD Radeon RX 9070 XT против RX 7900 GRE

•2560x1440 (Ultra Settings) → +38% (в среднем 30+ игр)

• AMD Radeon RX 9070 XT против RX 7900 GRE

• 3840×2160 (Ultra Settings) → +42% (в среднем 30+ игр)

• AMD Radeon RX 9070 XT против RX 6900 XT

• 3840×2160 (Max Settings) → +51% (в среднем 30+ игр)

• AMD Radeon RX 9070 против RX 7900 GRE

• 2560×1440 (Ultra Settings) → +20% (в среднем 30+ игр)

• AMD Radeon RX 9070 против RX 7900 GRE

• 3840x2160 (Ultra Settings) → +21% (в среднем 30+ игр)

• AMD Radeon RX 9070 против RX 6800 XT

• 3840x2160 (Max Settings) → +38% (в среднем 30+ игр)

Информации о полных настройках игры нет, но можно видеть упомянутое качество изображения. Игры с (RT) очевидно означают трассировку лучей, AMD отделила эти игры от диаграммы. Также стоит отметить, что, в отличие от NVIDIA, компания AMD сосредоточилась на соотношении чистая производительность/RT, а не FSR/генерации кадров.

AMD официально представит видеокарты RX 9070 28 февраля. Остается надеяться, что к тому времени AMD добавит больше графических процессоров в сравнительные таблицы, желательно вместе с RTX 5070 Ti.