В сети появились первые тесты в синтетике дефектных видеокарт, демонстрирующие серьезное падение их производительности

Как сообщалось ранее, компания NVIDIA подтвердила производственный дефект, который привел к неверным конфигурациям спецификаций некоторых карт линеек RTX 5090 и RTX 5070 Ti. Однако считать это случайностью вряд ли можно, и NVIDIA скорее всего знала об этой проблеме, поскольку была готова предоставить точный процент затронутых карт всего через несколько часов после появления подобных сообщений.

Несмотря на это, NVIDIA все не стала откладывать запуск в продажу видеокарт RTX 5070 Ti, который состоялся всего три дня назад. Некоторые покупатели на свою беду смогли их купить, не зная, что карты не являются полностью функциональными графическими процессорами.

Геймер под ником The Zeitgeist, купил RTX 5070 Ti на этой неделе, и после проверки спецификаций карты стало ясно, что он стал одним из затронутых дефектом пользователей. Его видеокарта не имеет 96 ROP, как обещала NVIDIA. Эта информация отсутствует на веб-сайте GeForce, однако она есть в официальном документе. Это еще один случай после первого сообщения сообщества HKEPC вчера, но в отличие от того случая, в новом сообщении прилагаются результаты бенчмарков:

Time Spy Graphics: 24 755 (RTX 5070Ti с 88 ROP) против 27 727 (референсное значение Computerbase);

Steel Nomad: 6 223 (RTX 5070Ti с 88 ROP) против 6 463 (референсное значение Computerbase);

Speed Way: 7 046 (RTX 5070Ti с 88 ROP) против 7 665 (референсное значение Computerbase).

Это означает, что карта с 96 ROP на 12% быстрее, чем карта с 88 ROP в Time Spy, на 3% быстрее в Steel Nomad и на 9% быстрее в Speed Way. Другими словами, производительность падает на величину от 3 до 11 процентов.

Естественно, синтетические тесты, как правило, лучше используют графические конвейеры, чем игры, поэтому заявление NVIDIA о потере только 4 процентов производительности явно не соответствуют действительности и может быть верным лишь при усреднении результатов. Тем не менее это потеря, особенно, учитывая, что новое поколение видеокарт не сильно ушло от предшественников по производительности без использования генерации кадров DLSS4, и NVIDIA должна как минимум помочь с заменой дефектных видеокарт, а не возлагать этот процесс на плечи игроков.