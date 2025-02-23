Но интересен не сам выход обновления, а то, что это происходит перед удалением WSA из Windows уже 5 марта 2025 года.

Подсистема Windows для Android уходит, но она по-прежнему является частью операционной системы и её можно использовать без Amazon AppStore. Но в шаге перед официальным закрытием функции Microsoft выпустила обновление для приложения, как в прошлом году в версии Release Preview.

В заявлении для Windows Latest Microsoft пояснила, что WSA будет удалена из системы 5 марта 2025 года. Тем более интересно, что она все еще обновляется.

WSA была обновлена несколько недель назад, и Windows Latest заметила это сегодня. Новое обновление повышает версию до 2407.40000.4.0, но никаких сюрпризов не содержит. Оно не добавляет никаких новых функций в приложение и может быть скорее исправлением безопасности, которое периодически выпускается. Интерфейс и функции WSA остались прежними, так что это не отказ от функций, а скорее выполнение обязательств до даты его удаления.

Магазин Microsoft давно исключил приложения Amazon AppStore и Windows Subsystem для Android из своего списка. Даже поисковые запросы WSA в Интернете указывают на официальную страницу Microsoft, которая не раскрывает подробностей. Она показывает только дату удаления из системы с небольшим введением о функции.

Изначально WSA не получила популярность из-за плохо организованного развертывания, как надеялась Microsoft и после этого пошла по нисходящей. WSA была одной из флагманских функций и основных моментов на мероприятии по запуску Windows 11, но три года спустя компания решила прекратить ее поддержку.

Сторонние приложения для эмуляции существуют уже более десяти лет, некоторые даже поддерживают Google Play Services, что требуется для многих приложений Android. К сожалению, Microsoft так и не смогла предоставить сопоставимый опыт пользователям. BlueStacks предлагает поддержку Google Play, поэтому можно входить в приложения и играть. Но для WSA нужен был Amazon Appstore, что было еще одним препятствием. Для работы нужна была учетная запись Amazon в США, а список приложений был крайне мал.

Источники винят отсутствие доходов Microsoft Store в качестве причины прекращения поддержки WSA, в то время как некоторые бывшие сотрудники утверждают, что у WSA не было будущего, когда Google отказалась поддерживать его в Play Store.

Как уже говорилось выше, нет недостатка в приложениях-эмуляторах для Windows 11. Даже если WSA там нет, можно использовать Google Play Games, чтобы играть в более чем 300 игр на ПК.

Кроме того, у большинства популярных приложений и игр уже есть клиент для настольного компьютера и версия Microsoft Store. Эмуляция уже является нишевой категорией, и ограничение ее Amazon Appstore было идеей, обреченной на провал.