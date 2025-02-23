Пользователи сталкиваются с проблемой черного экрана, мерцанием и BSOD

Проблемы компании NVIDIA с её флагманскими графическими картами нового поколения серии RTX 50 на архитектуре Blackwell продолжаются. Первой ласточкой стали сообщения о расплавленных кабелях питания, затем проблемы со стабильностью, а недавно стало известно о случаях с отсутствием нескольких ROP. Сегодня появились подтверждения того, что NVIDIA изучает отзывы пользователей, испытывающих значительные проблемы со стабильностью, с сообщениями о широко распространенных проблемах с черным экраном и сбоях системы с момента запуска специальной ветки драйверов под номером 572. В отличие от владельцев карт предыдущего поколения, которые могут откатиться до стабильных драйверов, пользователи серии RTX 50 особенно страдают, поскольку для их ускорителей нет более ранних альтернативных драйверов. Проблемы распространяются на всю линейку RTX 50, включая модели RTX 5090, RTX 5080 и недавно анонсированную модель RTX 5070 Ti. Пользователи сообщали о проблемах, начиная от мерцания дисплея и заканчивая полным отказом системы, при этом некоторые сталкивались с ошибками синего экрана смерти (BSOD) во время нормальной работы.

Ситуация усугубляется, если пользователи решают воспользоваться расширенными функциями графических процессоров нового поколения, таких как генерация кадров DLSS 4. Недавно один из сотрудников NVIDIA рассказал об этих проблемах на форумах GeForce, подтвердив, что компании известно о них, и она активно изучает проблемы. Предварительное расследование показывает, что проблемы могут выходить за рамки программного обеспечения драйверов, потенциально требуя обновления BIOS для полного устранения проблем со стабильностью. Некоторые пользователи нашли временное решение, перейдя на режим работы интерфейса PCIe Gen 4 или снизив частоту обновления монитора до 60 Гц, что указывает на потенциальные проблемы совместимости на уровне прошивки. Однако эти обходные пути не являются гарантированными решениями для всех затронутых пользователей. Последнее обновление драйвера GeForce 572.47, которое добавило поддержку RTX 5070 Ti, не смогло решить эти критические проблемы со стабильностью, включая только одно исправление ошибки, связанной с пробуждением монитора из спящего режима. Это оставило многих первых пользователей серии RTX 50 разочарованными своими покупками, за которые пришлось отдать кругленькую сумму.