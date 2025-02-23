Такой вывод следует из количества транзисторов на кристалле и новых данных по его размеру.

Компания AMD делится первой информацией о следующем поколении графических процессоров серии Radeon RX 9070. Новые карты будут оснащены графическим процессором Navi 48, который является наиболее крупным графическим процессором в семействе RDNA4.

Согласно утечке от Tieba Baidu, графический процессор AMD Navi 48, как говорят, имеет площадь 350 мм2, что меньше, чем ранние слухи, утверждавшие о площади 390 мм2. Поскольку на данный момент уже известно количество транзисторов для кристалла Navi 48, можно также подтвердить, что этот графический процессор AMD будет включать 53,9 миллиарда транзисторов. Это было подтверждено AMD на этой неделе во время пресс-конференции.

Если предположить, что данные Baidu верны, то графический процессор Navi 48 будет меньше, чем графические процессоры AD103 и GB203, которые, как говорят, являются прямыми конкурентами нового графического процессора AMD.

Размеры графических процессоров:

• AMD Navi 31 архитектура RDNA3: ~529 мм2;

• NVIDIA AD103 архитектура Ada lovelace: ~379 мм2;

• NVIDIA GB203 архитектура Blackwell: ~378 мм2;

• AMD Navi 48 архитектура RDNA4: ~350 мм2;

• AMD Navi 32 архитектура RDNA3: ~346 мм2.

Зная официальное число транзисторов, теперь можно сделать вывод, что их плотность будет выше, чем у графических процессоров серии NVIDIA RTX 50. Независимо от того, предполагаются ли изначально заявленные 390 мм2 или новые данные о 350 мм2, плотность транзисторов все равно будет выше, чем у кристалла Blackwell (117-122 МТр/мм2). AMD Navi 48 должен иметь от 138 до 154 МТр/мм2, исходя из этих чисел.

Компания AMD подтвердила, что графический чип Navi 48 будет конкурировать с RTX 4080/4070, и, если учесть размеры графического процессора и плотность транзисторов, это не должно ни у кого вызывать удивления.