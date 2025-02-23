Несмотря на демонстрацию эталонного дизайна видеокарт Radeon RX 9070 XT, AMD не предоставит потребителям возможность покупать эти карты

AMD только один раз сообщала, что у неё есть что-то похожее на официальный референсный дизайн. Так называемый дизайн Made-By-AMD (MBA) обычно предлагается только в течение ограниченного времени и иногда через избранных производителей по производству плат. Однако пока не доводилось видеть никаких утечек с такими картами у розничных продавцов или обозревателей, несмотря на то, что эти графические ускорители поставляются им уже в течение нескольких месяцев.

Оказывается, на то есть веская причина. Компания AMD только что подтвердила, что рендер, который компания впервые показала во время маркетинговой компании на Reddit, продаваться не будет. Карта, которую можно видеть на фотографиях, не поступит в продажу, поэтому, по-видимому, двухслотовая версия, изображенная на тех же маркетинговых слайдах, тоже не будет продаваться.

Хотя кто-то будет разочарован отсутствием нового референсного дизайна, на самом деле это отличная новость для тех, кто хочет купить видеокарту серии Radeon RX 9070. Для большинства линеек графических карт Radeon компания AMD отдает приоритет производству своего собственного референсного дизайна, часто оставляя партнеров с ограниченными запасами на старте продаж. Такой довольно странный метод продвижения собственных карт критиковался многими партнерами компании, но поскольку референсного дизайна видеокарт новой серии нет, запуск RX 9070 полностью ляжет на плечи производителей.

Компания AMD подтвердила, что линейка RX 9070 будет официально представлена 28 февраля, как и планировалось, а запуск в продажу состоится 6 марта.