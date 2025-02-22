Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
0,5% видеокарт RTX 5090 и RTX 5070 Ti имеют меньшее количеством ROP
Компания NVIDIA подтвердила проблему и рекомендовала пользователям обратиться к производителям затронутых видеокарт для их замены

 Видеокарты серии RTX 50 от Nvidia стали одними из самых непопулярных моделей за последнее время, с умеренным в лучшем случае приростом производительности, катастрофически низкой доступностью и очень завышенными ценами на кастомные карты от партнеров. Что еще хуже, некоторые клиенты начали сообщать о блоках с дефектными компонентами, что привело к небольшому снижению производительности.

 Немногим счастливчикам, которые сумели приобрести флагманскую RTX 5090 от Nvidia вскоре после ее запуска, следует запустить приложение GPU-Z, чтобы проверить, все ли 176 блоков ROP видеокарты активны. Некоторые пользователи недавно стали жаловаться на получение графических процессоров, в которых было включено только 168 блоков, что стало причиной снижения производительности до пяти процентов в зависимости от рабочей нагрузки. Связана ли проблема с программным обеспечением или оборудованием, остается неясным.

 Блоки конвейера растровых операций (ROP) выполняют один из последних этапов процесса растеризации, который вычисляет пиксели на экране. В официальном документе Nvidia по архитектуре Blackwell серии RTX 50 указано, что флагманская карта RTX 5090 имеет 176 ROP, что подтверждает программное обеспечение TechPowerUp GPU-Z.

 Однако пользователь один из пользователей заметил, что утилита GPU-Z обнаружила только 168 ROP на модели Zotac RTX 5090 Solid. TechPowerUp подтвердил несоответствие при тестировании этой модели, отметив незначительное падение производительности в зависимости от игры, несмотря на сохранение той же тактовой частоты, что и у графических ускорителей от других компаний.

 В Elden Ring, после модификации с целью снятия ограничения частоты кадров в 60 кадров в секунду, наблюдается наибольшее расхождение, где производительность упала на 5,6% до 174 кадров в секунду с 184 кадров в секунду, наблюдавшихся в эталонной модели Founders Edition от Nvidia. Однако другие игры, такие как Starfield и Doom Eternal, с включенной трассировкой лучей в последней, практически не показали ухудшения.

 Более того, проблема не ограничивается видеокартами компании Zotac и не распространяется на все модели Zotac. После первоначального сообщения другие пользователи в Twitter и на форумах Chiphell поделились похожими данными GPU-Z от моделей MSI, Gigabyte и Founders Edition. У некоторых покупателей карт Zotac, однако, есть графические карты со всеми 176 включенными ROP.

 Предполагается, что проблема является аппаратной, а не с программной, поскольку переустановка драйверов, переустановка Windows и изменение BIOS графического процессора не устраняют проблему. Доверенный инсайдер MEGAsizeGPU утверждает, что виновата партия дефектных процессоров GB202, что предполагает необходимость замены затронутых видеокарт.

 В заявлении, отправленном в The Verge, Nvidia подтвердила, что обнаружила проблему, затрагивающую менее половины процента графических процессоров RTX 5090, RTX 5090D и RTX 5070 Ti, которые поставлялись с отсутствующим как минимум одним ROP. Это может повлиять на производительность в играх примерно на четыре процента, но производительность ИИ и общих вычислений не затронута. Компания исправила производственную проблему и рекомендует пострадавшим клиентам связаться с поставщиками плат.

 RTX 5090 и RTX 5090D являются единственными графическими процессорами, у которых пока подтверждено отсутствие ROP.

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #rtx 5090 #rtx 50 #rtx 5070 ti #rtx 5090d
Источник: techspot.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Су-57Э возвращаясь в РФ приземлился в Иране и показал фигуру высшего пилотажа «Бочка»
3
Марк Цукерберг предсказывает закат эпохи мобильных телефонов
19
С начала года в России открылись более 10 новых производств
+
Стабильный выпуск One UI 7 может состояться раньше ожидаемой даты
1
На Дальнем Востоке построят новый завод по производству сельскохозяйственной техники
1
ИИ изобретает новый материал, твердый как металл и легкий как пластик
4
Астрономы отследили телевизионный сигнал, который создаёт помехи для космических наблюдений
+
Флагман Sony Xperia 1 VII получит обновлённые камеры
+
TCL раскрыла подробности о новом светодиодном телевизоре X11K QD-Mini
+
Первые результаты AMD Radeon RX 9070 и RX 9070 XT в Geekbench сравнимы с RX 7800 XT и RX 7900 GRE
6
Специалисты АвтоВАЗа объяснили почему их машины без турбомотора
10
Honor запустит собственную ИИ-технологию для обнаружения дипфейков
+
Nintendo анонсировала ивент для демонстрации своей новой консоли Switch 2
1
Китайские видеокарты MTT S80 получили до 120% прироста FPS в играх
6
Garmin выпустила обновлениt 13.31 для смарт-часов Fenix 8 AMOLED, Fenix 8 Solar, Fenix E и Enduro 3
2
Samsung обновляет три самые продаваемые модели Galaxy A февральским патчем безопасности
1
Honor анонсирует самый тонкий в отрасли складной смартфон Magic V4
1
Grand Theft Auto 5 получает поддержку трассировки лучей, Nvidia DLSS 3, а также AMD FSR 1 и 3
4
Clone Robotics представила человекоподобного робота Protoclone с искусственными «мускулами»
1
Сниженное количество активных блоков ROP затрагивает не только компанию Zotac
+

Популярные статьи

Как быстро очистить Windows 10 и Windows 11 от мусора и ненужных файлов
28
GeForce RTX 5070 Ti появились на российских прилавках – цена в 2 раза выше рекомендаций NVIDIA
136
В XDA разобрали 6 распространенных жалоб ПК-геймеров и подобрали контраргументы к ним
5
Мой личный ТОП 5 классных игр с PlayStation 3 - ностальгия из 2025 года
3
Подводим итоги первого месяца президентства Дональда Трампа
8
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 360
2

Сейчас обсуждают

Shatun29
22:47
ИИ нужен, но то что сейчас впаривается под видом ИИ просто лохотрон.
Генеральный директор Microsoft полагает, что пузырь искусственного интеллекта может лопнуть
ISV1457
22:46
Зелёное "Г"! ))))
ASUS выпустила ароматизированные компьютерные мыши Fragrance Mouse
ISV1457
22:38
Так называемый "ИИ" - не более, чем языковая модель! А не какой не искусственный интеллект! До которого, как до Луны, если вообще в принципе его можно создать.
Генеральный директор Microsoft полагает, что пузырь искусственного интеллекта может лопнуть
swr5
22:38
Зачем нам изобретать копию Pilatus PC-6 который уже выпускается с 1959 года. И да, АН-2 ничто не заменит.
В Минпромторге опровергли слухи о сворачивании разработки самолета ЛМС-901 «Байкал»
Aleks Aleks
22:32
Если будет как в starfild подошел к своему построенному кораблю там иконка - взойти на корабль - экран загрузки. Выплыть в море следующий экран загрузки. Высадиться на остров - опять экран загрузки. Т...
Игра "The Elder Scrolls VI: Воды Хаммерфелла
Александр Мухин
22:19
Блаженны верующие.
Nvidia признала передачу партнёрам партии чипов для RTX 5090 и RTX 5070 Ti с меньшим количеством ROP
Михаил Завьялов
22:17
Гениальное просто 😂
Garmin выпустила обновлениt 13.31 для смарт-часов Fenix 8 AMOLED, Fenix 8 Solar, Fenix E и Enduro 3
Евгений Власов
22:01
Ахаха, после starfield надежды канули в бытие,😑 ну серьезно они подобное говорили и про старик а в итоге говно загрузочное получилось, если они обещают масштабные города что же это значит🤔 больше за...
Игра "The Elder Scrolls VI: Воды Хаммерфелла
bzun
21:54
Начали за здравие а закончили за упокой. При чем тут релиз процессора и кнопки да вебкамеры?
NBC: В США рекомендовали Зеленскому продемонстрировать готовность к компромиссам
Md4cat93
21:48
Ну понятно что ddr3 уже некрофилия, но на ddr4 до сих пор бодрые вполне компы на мощных процессорах. Типа 5800X3D, которые многие процессоры с ddr5 уделывают. У меня самого 5600X в компе, тащит все бе...
Крупнейшие производители памяти планируют прекратить производство DDR3 и DDR4 в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем