Компания NVIDIA подтвердила проблему и рекомендовала пользователям обратиться к производителям затронутых видеокарт для их замены

Видеокарты серии RTX 50 от Nvidia стали одними из самых непопулярных моделей за последнее время, с умеренным в лучшем случае приростом производительности, катастрофически низкой доступностью и очень завышенными ценами на кастомные карты от партнеров. Что еще хуже, некоторые клиенты начали сообщать о блоках с дефектными компонентами, что привело к небольшому снижению производительности.

Немногим счастливчикам, которые сумели приобрести флагманскую RTX 5090 от Nvidia вскоре после ее запуска, следует запустить приложение GPU-Z, чтобы проверить, все ли 176 блоков ROP видеокарты активны. Некоторые пользователи недавно стали жаловаться на получение графических процессоров, в которых было включено только 168 блоков, что стало причиной снижения производительности до пяти процентов в зависимости от рабочей нагрузки. Связана ли проблема с программным обеспечением или оборудованием, остается неясным.

Блоки конвейера растровых операций (ROP) выполняют один из последних этапов процесса растеризации, который вычисляет пиксели на экране. В официальном документе Nvidia по архитектуре Blackwell серии RTX 50 указано, что флагманская карта RTX 5090 имеет 176 ROP, что подтверждает программное обеспечение TechPowerUp GPU-Z.

Однако пользователь один из пользователей заметил, что утилита GPU-Z обнаружила только 168 ROP на модели Zotac RTX 5090 Solid. TechPowerUp подтвердил несоответствие при тестировании этой модели, отметив незначительное падение производительности в зависимости от игры, несмотря на сохранение той же тактовой частоты, что и у графических ускорителей от других компаний.

В Elden Ring, после модификации с целью снятия ограничения частоты кадров в 60 кадров в секунду, наблюдается наибольшее расхождение, где производительность упала на 5,6% до 174 кадров в секунду с 184 кадров в секунду, наблюдавшихся в эталонной модели Founders Edition от Nvidia. Однако другие игры, такие как Starfield и Doom Eternal, с включенной трассировкой лучей в последней, практически не показали ухудшения.

Более того, проблема не ограничивается видеокартами компании Zotac и не распространяется на все модели Zotac. После первоначального сообщения другие пользователи в Twitter и на форумах Chiphell поделились похожими данными GPU-Z от моделей MSI, Gigabyte и Founders Edition. У некоторых покупателей карт Zotac, однако, есть графические карты со всеми 176 включенными ROP.

Предполагается, что проблема является аппаратной, а не с программной, поскольку переустановка драйверов, переустановка Windows и изменение BIOS графического процессора не устраняют проблему. Доверенный инсайдер MEGAsizeGPU утверждает, что виновата партия дефектных процессоров GB202, что предполагает необходимость замены затронутых видеокарт.

В заявлении, отправленном в The Verge, Nvidia подтвердила, что обнаружила проблему, затрагивающую менее половины процента графических процессоров RTX 5090, RTX 5090D и RTX 5070 Ti, которые поставлялись с отсутствующим как минимум одним ROP. Это может повлиять на производительность в играх примерно на четыре процента, но производительность ИИ и общих вычислений не затронута. Компания исправила производственную проблему и рекомендует пострадавшим клиентам связаться с поставщиками плат.

RTX 5090 и RTX 5090D являются единственными графическими процессорами, у которых пока подтверждено отсутствие ROP.