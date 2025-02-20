Xiaomi Buds 5 Pro получат новый стильный дизайн, а глобальный запуск запланирован вместе со смартфонами Xiaomi 15

В сети сегодня появились изображения флагманских наушников TWS от Xiaomi следующего поколения. Свежая утечка продемонстрировала внешность будущих Xiaomi Buds 5 Pro, предлагая нам взглянуть на их новый элегантный дизайн, несколько цветовых вариантов и многое другие подробности.

Последняя утечка поступила от известного информатора Судханшу Амбхоре, который поделился рендерами с портала MySmartPrice. На утекших изображениях Xiaomi Buds 5 Pro виден внутриканальный дизайн с силиконовыми насадками и стержнями. Наушники имеют зарядный чехол в форме гальки вместе со светодиодным индикатором. В нижней части находится порт USB Type-C для зарядки, многофункциональная кнопка и гравировка, которая подтверждает настройку звука от Harman AudioEFX.

Xiaomi Buds 5 Pro можно увидеть в трех цветовых вариантах: титановый, белый и черный. Все они также имеют глянцевую отделку. К сожалению, просочившиеся официальные рендеры дают лишь взглянуть на его дизайн и не раскрывают никаких подробностей относительно спецификаций или функций. Тем не менее поклонники продукции Xiaomi могут ожидать улучшенного качества звука по сравнению с предшественником, поддержки ANC (активного шумоподавления) и, возможно, даже пространственного звука.

Стоит иметь в виду, что на данный момент это все еще только предположение, поэтому воспринимать информацию нужно с долей скепсиса. Xiaomi Buds 5 Pro должны дебютировать на мировом рынке вместе со смартфонами серии Xiaomi 15 в следующем месяце. Напомню, что флагманские телефоны будут анонсированы 2 марта 2025 года.