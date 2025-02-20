Согласно программе, пользователи смогут стать обладателями новых карт компании по рекомендованной цене

Для тех, кто не знает, стоит напомнить, что программа Verified Priority Access от компании NVIDIA была доступна и для предыдущих поколений, в частности, для серии RTX 40, и единственная цель здесь заключается в том, что NVIDIA в основном позволяет приобрести новинки своим лояльным клиентам, предоставляя им эксклюзивный доступ к потребительским GPU, причем по рекомендованной розничной цене. Компания применяет более тщательный процесс отбора заявок пользователей, гарантируя, что отправляемые видеокарты используются по назначению, а не продаются по завышенным ценам.

Ни для кого не секрет, каковы сейчас уровни запасов видеокарт GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5080 от NVIDIA. Хотя ситуация определенно должна улучшиться в ближайшие недели, это всё равно не сделает видеокарты доступными по рекомендованной розничной цене. Таким образом, программа Verified Priority Access от NVIDIA является единственным способом получить новые графические карты по приемлемой цене, учитывая, что компания отбирает конкретных счастливчиков из многих тысяч, желающих стать обладателями видеокарт RTX 50.

«Мы знаем, что купить видеокарту серии GeForce RTX 50 непросто. Сегодня мы представляем проверенный приоритетный доступ для серии GeForce RTX 50. Это даст ограниченному числу проверенных геймеров и создателей GeForce в США возможность приобрести одну видеокарту GeForce RTX 5090 или RTX 5080 Founders Edition в магазине NVIDIA. Пользователи, у которых есть учетная запись NVIDIA, созданная до 30 января 2025 года в 6 утра по тихоокеанскому времени, могут подать заявку на проверенный приоритетный доступ с помощью этой формы», - заявила NVIDIA.

Необходимо сразу пояснить, что данная программа распространяется не на покупателей со всего мира, а будет доступна только для пользователей из США, тогда как другие регионы мира не смогут воспользоваться ей. Более того, программа будет распространяться только на модели Founders Edition, доступные для покупки на торговой площадке NVIDIA, так что пользователь не получит кастомный вариант от партнеров, таких как ASUS или MSI.