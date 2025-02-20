Обновление Universal Tone принесёт ещё большую точность передачи цвета кожи, приближая её к реальности

Еще в 2023 году Tecno представила технологию обработки изображений под названием Universal Tone для повышения точности тона кожи на фотографиях, гарантируя, что люди с любым цветом лица будут представлены более естественно.

С тех пор компания работала с несколькими университетами над совершенствованием технологии и даже запустила веб-портал, чтобы пользователи могли определять свой истинный тон кожи всего одним щелчком мыши.

Теперь Tecno решила пойти еще дальше. Сегодня компания анонсировала обновленную версию Universal Tone, которая расширяет базу данных тонов кожи и улучшает механизм восстановления цвета Multi-Skin Tone для еще более точной цветопередачи.

Последнее обновление Universal Tone представляет собой более продвинутую цветовую карту Multi-Skin Tone, которая теперь содержит 372 участка, а не 268 в предыдущей версии. Это означает, что теперь Universal Tone имеет еще больше данных о тонах кожи для работы, поэтому, когда пользователь делает снимок, тон его кожи должен выглядеть более естественным и реалистичным.

В то время как новый набор данных предназначен для аудитории в глобальном масштабе, Tecno заявляет, что также разработала региональную цветовую карту специально для Саудовской Аравии.

Разработанная в сотрудничестве с Университетом Лидса (Великобритания) и Университетом Дар Аль-Хекма (Саудовская Аравия) в конце 2024 года, пользовательская цветовая карта содержит 187 уникальных участков тона кожи жителей Саудовской Аравии, которые будут точнее отображать разнообразные тона кожи страны.

Помимо расширенной базы данных, Tecno заявляет, что она также улучшила свой механизм восстановления цвета Multi-Skin Tone с помощью усовершенствованного алгоритма калибровки тона кожи CCM и обновленного алгоритма автоматического баланса белого (AWB) на основе спектра.

Алгоритм CCM, который теперь обучается с помощью обновленного набора данных цветовой карты Multi-Skin Tone, предназначен для более точной калибровки цвета. Между тем, алгоритм AWB решает проблемы смещения цвета в сценариях монохромных фотографий для улучшения экспозиции и баланса белого при съемке различных тонов кожи в одном кадре. По данным Tecno, в совокупности эти обновления повышают точность тона кожи более чем на 50%, что делает Universal Tone самой передовой моделью данных тона кожи.

Обновленная модель Universal Tone дебютирует в предстоящей серии смартфонов Tecno Camon 40, запуск которой запланирован на мероприятии MWC 2025.