Новая генеративная модель ИИ от Microsoft под названием Muse может понимать игровую физику и ввод команд контроллера для генерации игрового процесса.

Microsoft совершила прорыв в области генеративного ИИ для игр и представила свою новую модель под названием Muse, которая может генерировать игровой процесс. Muse разработана для создания идей и помощи разработчикам игр в расширении их работы и представляет собой «модель мира и действий человека (WHAM)», которая была воплощена в жизнь в сотрудничестве с многопользовательской боевой ареной Bleeding Edge игровой студии Ninja Theory.

Фатима Кардар, корпоративный вице-президент по игровому ИИ в Microsoft, поделилась подробностями о новой модели генеративного ИИ и сказала, что Muse может понимать игровую физику и то, как игра реагирует на действия контроллера игрока в трехмерном мире. Это также позволит сделать старые игры доступными и вполне играбельными на новых устройствах.

Компания также поделилась некоторыми игровыми кадрами в низком разрешении, созданными Muse, для которых она обучалась на основе более чем семи годов непрерывного человеческого игрового процесса, включая более миллиарда изображений и действий контроллера. Сгенерированные игровые кадры имеют разрешение 300x180 пикселей при 10 кадрах в секунду, что лучше, чем предыдущая попытка создания игровых моделей генеративного ИИ, но все еще далеко до стандартного разрешения 1920x1080, к которому привыкли геймеры.

При этом Microsoft уже разрабатывает игровую модель ИИ в реальном времени, которая обучается на других играх с использованием Muse, демонстрируя невероятный потенциал. Помимо качества рендеринга, цепочка в создании сложных игровых последовательностей демонстрирует возможности этой модели ИИ. Идея этого типа генеративного ИИ заключается в том, чтобы помочь разработчикам с творческими идеями и сделать старые классические игры более доступными современным игрокам.