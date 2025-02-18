Но владельцев систем на базе Windows 11 с данными процессорами не стоит беспокоится и выбрасывать свои компьютеры, так как это не относится к конечным пользователям

Появившиеся сегодня сообщения о том, что Microsoft прекратила поддержку Windows 11 24H2 для процессоров Intel 8-го, 9-го и 10-го поколений, неверны. Чипы больше не указаны как поддерживаемые для данной ОС на OEM веб-сайте Microsoft, это означает, что изменение не распространяется на потребителей.

Microsoft обновила документ поддержки OEM под названием "Windows 11 24H2 поддерживаемые процессоры Intel" 13 февраля, как сообщает портал Windows Latest.

Помимо добавления упоминания Windows 11 24H2, список поддерживаемых процессоров теперь включает несколько новых моделей и в нем отсутствует несколько поколений процессоров Intel.

Самыми старыми поддерживаемыми потребительскими процессорами являются чипы Rocket Lake 11-го поколения, выпущенные в начале 2021 года. Это заставило некоторых поверить, что Microsoft официально прекратила поддержку процессоров 8-го, 9-го и 10-го поколений в Windows 11 24H2, несмотря на то, что они поддерживают TPM 2.0.

Но правда в том, что этот список применим только к системам OEM. Microsoft пишет, что процессоры в списке соответствуют принципам проектирования, касающимся безопасности, надежности и минимальных системных требований для Windows 11.

Компания добавляет, что OEM-производители могут использовать процессоры для новых устройств Windows 11, которые должны использовать современные драйверы, прошедшие программу совместимости оборудования Windows для этой ОС.

В соответствующем документе поддержки четко указано, что изменения в перечисленных процессорах не указывают на существующую поддержку Windows у клиента и не влияют на нее, а предназначены для OEM-производителей, чтобы определить процессоры, которые могут использоваться в новых устройствах Windows.

Большинство новых систем от OEM-производителей поставляются с новейшим оборудованием, поэтому изменения не являются чем-то удивительным — трудно представить, что кто-то захочет купить совершенно новый ПК со снятым с производства процессором.

Хотя это обновление предназначено для OEM-производителей, Microsoft не чурается споров, когда дело касается требований Windows 11 для потребителей. Ранее в этом месяце компания обновила официальную статью поддержки, в которой подробно описаны методы установки Windows 11. Измененная страница больше не содержит никаких обходных путей для проверки оборудования и установки ОС на неподдерживаемые ПК.