Данная модель будет третьей в линейке Intel Arc B580

Серия TITAN, доступная в синей и белой цветовых схемах, представлена топовыми моделями в ассортименте Sparkle. Они работают на тактовой частоте в режиме разгона, достигающей 2740 МГц, и предлагают самые эффективные системы охлаждения с тремя вентиляторами.

Sparkle также представила модели с двумя вентиляторами, называемые GUARDIAN, которые уже были представлены для серии Arc B570. Модель GUARDIAN B580 не имела даты выпуска, и никакой информации о ней не было предоставлено, когда компания впервые анонсировала эту карту в декабре. Первыми выпущенными картами Arc B580 были синяя TITAN, а затем белая TITAN LUNA, которая, насколько известно, до сих пор не доступна для продажи.

Модель GUARDIAN теперь появилась на официальном сайте Sparkle, она, скорее всего, является видеокартой с рекомендованной ценой 249 долларов США, которая не изменилась с момента запуска продукта. Карта будет иметь стандартный уровень TDP 190 Вт и тактовую частоту в режиме ускорения 2670 МГц.

Как видно в оригинальной дорожной карте продуктов, Intel запланировала три версии карт Arc B580, каждая из которых будет отличаться показателями мощности. Карта ROC LUNA OC Ultra еще не выпущена и даже не подтверждена, но ее дебют все равно следует ожидать в этом месяце.

После запуска этой модели Sparkle предложит четыре карты Arc B580, что равно количеству моделей от GUNNIR, крупнейшего партнера Intel по выпуску видеокарт. Arc B580 Guardian пока не выставлена на продажу, но она появляется на некоторых сайтах розничных продавцов с примечанием о том, что графический ускоритель находится в резерве и будет доступен в начале апреля.