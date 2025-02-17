Портал Videocardz.com опубликовал первые результаты тестирования грядущей новинки NVIDIA в популярном тестовом пакете

Конечно, лучше следует дождаться официальных тестов, и синтетические тесты не раскрывают все возможности видеокарты. С использованием технологий трассировки лучей и масштабирования гораздо сложнее создать единую картину производительности и предположить, что она будет совпадать в каждом тестовом прогоне. Наоборот, результаты могут и будут меняться. Однако результаты 3DMark гораздо более последовательны, чем любые тесты графического API (например, OpenCL).

Чтобы данные были сопоставимы, необходим единый набор тестов от одного обозревателя, который включал конфигурацию из процессора Ryzen 7 9800X3D и 48 ГБ памяти DDR5-6000. Тестируемой картой была модель с рекомендованной ценой и референсными тактовыми частотами NVIDIA. Только карта RTX 5080 и 4070 Ti SUPER были добавлены для сравнения, чтобы дать ответы на самые интересующие пользователей вопросы: насколько быстрее RTX 5070 Ti, чем модель предыдущего поколения, и насколько она медленнее по сравнению с RTX 5080.

В среднем в тесте карта GeForce RTX 5070 Ti оказалась на 16,6% быстрее, чем RTX 4070 Ti SUPER, в то время как на 13,2% отстала от RTX 5080. Особенно интересен последний показатель, учитывая, что официальная разница в рекомендованной розничной цене между картами составляет 33% (999 против 749 долларов). Однако, как уже упоминалась, RTX 5070 Ti, скорее всего, будет намного дороже. Если цены когда-нибудь достигнут желаемых значений, RTX 5070 Ti действительно будет отличным выбором, учитывая, что обе карты имеют одинаковые характеристики памяти, хотя у RTX 5070 Ti немного более медленные чипы, но такая же емкость.

Как уже говорилось, игровые тесты расскажут гораздо больше подробностей, особенно тесты в режимах 1440p и 4K, которые должны показать большую разницу. RTX 5070 Ti предстоит приложить достаточно усилий для завоевания популярности, учитывая, что RTX 4070 Ti и RTX 4070 Ti SUPER были довольно востребованными среди энтузиастов. Напомню, что обзоры RTX 5070 Ti будут опубликованы через два дня (для карт с рекомендованной розничной ценой), а затем в день запуска (20 февраля) появятся обзоры кастомных моделей с более высокой ценой.