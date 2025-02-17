Обновление позволяет оптимизировать использование аккумулятора, продляя его срок службы

Нет сомнений, что HyperOS 2.0 содержит множество возможностей для тонкой настройки системы по вкусу пользователей. Но одно из ее более практичных дополнений — это новая функция экономии заряда батареи, которая внедряется в совместимые телефоны Xiaomi, и на нее стоит обратить внимание.

Рассматриваемая функция называется "battery firmware update" (обновление прошивки батареи), и она может помочь продлить срок службы смартфона Xiaomi, Redmi или Poco.

Как сообщает портал XiaomiTime, обновление прошивки батареи — это инструмент встроенный в HyperOS 2.0, который улучшает управление питанием. Он работает в фоновом режиме, повышая долговечность батареи, оптимизируя алгоритмы зарядки и регулируя энергопотребление.

Подобно стандартному обновлению системы, это обновление прошивки обеспечивает сохранение батареи в актуальном состоянии за счет решения проблем эффективности и улучшения отчетности об уровне заряда батареи. Это означает, что пользователи получают более точную информацию о том, какие приложения расходуют больше всего энергии, что позволяет им эффективнее управлять использованием устройства.

Тем кто хочет максимально эффективно использовать аккумулятор в устройствах Xiaomi под управлением HyperOS 2.0 необходимо проверить наличие обновлений прошивки аккумулятора по следующему алгоритму:

1. Открыть приложение «Настройки»;

2. Перейти в раздел «Аккумулятор»;

3. Нажать «Дополнительные функции» > «Обновления прошивки»;

4. Проверить наличие последнего обновления прошивки аккумулятора и установить его, если оно доступно.

Перед установкой обновления нужно убедиться, что приложение «Безопасность» обновлено, а телефон достаточно заряжен, чтобы предотвратить сбои в процессе обновления.

Состояние аккумулятора всегда было проблемой для пользователей смартфонов, и подход Xiaomi с HyperOS 2.0 добавляет еще один уровень оптимизации. Обновляя прошивку аккумулятора, пользователи могут поддерживать более высокую эффективность аккумулятора и продлевать срок службы своего умного телефона.

Хотя эта функция пока не получила широкой известности, это полезное дополнение, которое может заметно повлиять на долговечность смартфона.