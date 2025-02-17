Нет сомнений, что HyperOS 2.0 содержит множество возможностей для тонкой настройки системы по вкусу пользователей. Но одно из ее более практичных дополнений — это новая функция экономии заряда батареи, которая внедряется в совместимые телефоны Xiaomi, и на нее стоит обратить внимание.
Рассматриваемая функция называется "battery firmware update" (обновление прошивки батареи), и она может помочь продлить срок службы смартфона Xiaomi, Redmi или Poco.
Как сообщает портал XiaomiTime, обновление прошивки батареи — это инструмент встроенный в HyperOS 2.0, который улучшает управление питанием. Он работает в фоновом режиме, повышая долговечность батареи, оптимизируя алгоритмы зарядки и регулируя энергопотребление.
Подобно стандартному обновлению системы, это обновление прошивки обеспечивает сохранение батареи в актуальном состоянии за счет решения проблем эффективности и улучшения отчетности об уровне заряда батареи. Это означает, что пользователи получают более точную информацию о том, какие приложения расходуют больше всего энергии, что позволяет им эффективнее управлять использованием устройства.
Тем кто хочет максимально эффективно использовать аккумулятор в устройствах Xiaomi под управлением HyperOS 2.0 необходимо проверить наличие обновлений прошивки аккумулятора по следующему алгоритму:
1. Открыть приложение «Настройки»;
2. Перейти в раздел «Аккумулятор»;
3. Нажать «Дополнительные функции» > «Обновления прошивки»;
4. Проверить наличие последнего обновления прошивки аккумулятора и установить его, если оно доступно.
Перед установкой обновления нужно убедиться, что приложение «Безопасность» обновлено, а телефон достаточно заряжен, чтобы предотвратить сбои в процессе обновления.
Состояние аккумулятора всегда было проблемой для пользователей смартфонов, и подход Xiaomi с HyperOS 2.0 добавляет еще один уровень оптимизации. Обновляя прошивку аккумулятора, пользователи могут поддерживать более высокую эффективность аккумулятора и продлевать срок службы своего умного телефона.
Хотя эта функция пока не получила широкой известности, это полезное дополнение, которое может заметно повлиять на долговечность смартфона.