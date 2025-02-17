Высокопоставленный представитель компании Corsair заявил о возможном дебюте игры на персональных компьютерах в следующем году

Rockstar Games уже подтвердила, что долгожданная игроками Grand Theft Auto 6 выйдет в этом году, а именно осенью, если не будет задержек. Хотя это и отвечает на вопрос о дате, остается неясным, на каких платформах игра выйдет изначально. Хотя можно практически с полной уверенностью сказать, что GTA 6 в какой-то момент выйдет на ПК, предыдущие части серии не выходили на всех целевых платформах одновременно. Например, Grand Theft Auto V дебютировала 17 сентября 2013 года на Xbox 360 и PlayStation 3, тогда как версия для ПК стала доступна через полтора года, в апреле 2015 года.

Комментарий, связанный с версией GTA 6 для ПК, теперь появился из довольно неожиданного источника. Во время телефонного разговора о доходах производителя комплектующих для ПК - Corsair генеральный директор и соучредитель компании Эндрю Пол рассказал о выпуске игры на ПК, сообщив, что GTA 6 может появиться на этой платформе в начале 2026 года.

Достоверность этой информации, однако, все еще под вопросом. Стоит рассмотреть общий контекст, чтобы лучше понять комментарий. К счастью, доступна стенограмма этого телефонного разговора. Обсуждение показывает, что Эндрю Пол сообщил предполагаемую дату релиза только после того, как ему задали связанный с этим вопрос. Соответственно, есть вероятность, что информация была своего рода экспромтом, чего, вероятно, не произошло бы, если бы он читал заранее написанное заявление. По его словам нельзя сказать, основывал ли Эндрю Пол свой комментарий на инсайдерской информации.