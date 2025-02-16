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Официальные изображения Xiaomi 15 Ultra попали в сеть
Утечка официальных рендеров Xiaomi 15 Ultra с дизайном фотоаппаратов Leica появились в сети в преддверии глобального запуска

 Глобальный запуск флагманского смартфона Xiaomi 15 Ultra уже очень близок. Но как раз перед официальным анонсом в сеть просочились высококачественные рендеры дизайна будущего флагмана компании Xiaomi, предлагающие обывателям более детальный взгляд на полноценный вид телефона в уникальном дизайне, вдохновленном фотоаппаратами Leica. 

 Китайский технологический гигант собирается представить смартфон Xiaomi 15 Ultra через две недели 2 марта 2025 года, что, скорее всего, произойдет в рамках мероприятия MWC 2025. Однако свежая утечка от портала AndroidHeadlines поделилась официальными рендерами дизайна. Это высококачественные изображения, которые предлагают взглянуть на двухцветный вариант будущего фотофлагмана Xiaomi. Глядя на этот вариант, ясно видно, что он имеет дизайн, вдохновленный классическими камерами Leica.

 Это также соответствует предыдущим сообщениям, в которых было представлено реальное изображение. Но последняя утечка выглядит гораздо более официальной. Рендеры дают отличный взгляд на модуль камеры, что подтверждает использование четырех камер. Исходя из того, что известно на данный момент, на задней панели смартфон получит 50-мегапиксельную основную камеру с датчиком Sony LYT-900 вместе с 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом на базе датчика Samsung JN5, 50-мегапиксельным телеобъективом с датчиком Sony IMX858 с 3-кратным оптическим увеличением и 200-мегапиксельным перископическим телеобъективом Samsung HP9 с 4,3-кратным увеличением.

 Кроме того, посмотреть примеры изображений, демонстрирующих возможности телефона в ночной съемке можно по данной ссылке. Что касается характеристик, то работать смартфон будет на базе флагманского чипсета Snapdraogn 8 Elite, а за его автономность ответственность несет массивный аккумулятор емкостью 6000 мАч, который поддерживает 90-ваттную проводную быструю зарядку и беспроводную быструю зарядку мощностью 80 ватт.

#смартфоны #xiaomi #смартфоны xiaomi #xiaomi 15 ultra #leica
Источник: gizmochina.com
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