Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5050 появились в базе данных Евразийской Экономической Комиссии

Партнер NVIDIA по производству видеокарт, бренд ZOTAC недавно зарегистрировал несколько своих графических процессоров серии RTX 50 в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Графические процессоры содержат будущие модели, такие как GeForce RTX 5070 Ti, RTX 5070 и даже карты класса RTX 5060, такие как RTX 5060 и RTX 5060 Ti.

Однако это, вероятно, интригой является возможность появления моделей класса RTX 5050 в настольном варианте. По-видимому, GeForce RTX 5050 от NVIDIA реально существует, как видно из списка, который, как предполагалось, не существует, по крайней мере, в линейке настольных моделей, поскольку мобильный графический ускоритель RTX 5050 существует, согласно некоторым утечкам.

Датой регистрации видеокарт является 12 февраля 2025 года, то есть это произошло всего четыре дня назад. Очевидно, что видеокарта RTX 5050 может быть выпущена не так быстро, как многим бы хотелось, вероятно, через несколько недель или месяцев после запуска карт серии GeForce RTX 5060. Это довольно удивительно, поскольку NVIDIA не стала выпускать модель GeForce RTX 4050 в настольном сегменте Ada Lovelace, выпустив ее только для мобильной платформы.

Несмотря на то, что китайская компания Shangke зарегистрировала RTX 4050 в 2023 году, она не появилась на массовом рынке. Хочется надеяться, что RTX 5050 сможет выйти на рынок, поскольку на текущий момент на рынке графических процессоров не хватает доступных моделей. В отличие от карт класса RTX XX60, которые сейчас продаются по цене более 300 долларов, похоже, что нет графических процессоров по цене ниже 300 или ниже 200 долларов последнего поколения, как от NVIDIA, так и от AMD.

Вероятно, что модель RTX 5050 будет картой класса ниже 300 или даже 250 долларов, но маловероятно, что цена будет ниже 200 долларов. На данный момент информации о RTX 5050 нет, но, по некоторым слухам, она, скорее всего, будет иметь не более 8 ГБ видеопамяти. Кроме того, некоторые сообщения ранее предполагали, что она будет оснащена памятью стандарта GDDR6, что кажется маловероятным, поскольку вариант RTX 5050 для ноутбуков предположительно оснащен новейшей памятью GDDR7.

На данный момент следующей картой серии RTX 50 является GeForce RTX 5070 Ti, запуск которой запланирован на 20 февраля. За ней последует GeForce RTX 5070 5 марта, а также RTX 5060 Ti и RTX 5060 в апреле. GeForce RTX 5050 может появиться на рынке во второй половине 2025 года, но это всего лишь предположения. В любом случае лучше подождать дополнительных обновлений информации, которые могут подтвердить наличие графического процессора RTX 5050 в планах NVIDIA.