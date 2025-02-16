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SanDisk представила PCIe 5 SSD диски со скоростью 14000 МБ/с и энергопотреблением 7 Вт
Новинки компании созданы на основе новейшей флэш-памяти 3D BiCS8 NAND от Western Digital.

 Чем быстрее диск, тем больше энергии он обычно потребляет. Однако SanDisk, похоже, решила данную проблему с новым SSD PCIe 5.0, который выводит текущий интерфейс на пределы скорости, сохраняя энергопотребление на уровне современных дисков Gen4.

 SanDisk, подразделение флэш-памяти Western Digital, представила пару новых платформ SSD на мероприятии для инвесторов на прошлой неделе. Они разработаны для достижения баланса между производительностью и ценностью.

 Лидером премиум-уровня является новый флагманский диск, готовый вывести интерфейс PCIe 5.0 на пределы его возможностей. По данным портала Tom's Hardware, этот SSD, как ожидается, обеспечит последовательную скорость чтения и записи 14500 МБ/с и 14000 МБ/с соответственно, в конфигурации 2 ТБ. Но главной фишкой является то, что он достигает этих скоростей, потребляя всего 7 Вт.

 Большинство современных накопителей с интерфейсом Gen4 колеблются около отметки 7 Вт, в то время как самые быстрые предложения Gen5 на рынке часто приближаются к 10 Вт при пиковых нагрузках. Источники предполагают, что новый накопитель может работать на высокоэффективном контроллере SM2508 от Silicon Motion.

 Пока еще не названый накопитель разделит ориентированную на производительность платформу TLC NAND от SanDisk с существующим семейством игровых SSD WD Black. Емкость будет варьироваться от 512 ГБ до 4 ТБ, когда он будет запущен во втором квартале 2025 года.

 SanDisk также представляет новую платформу SSD на базе QLC, которая сохраняет интерфейс PCIe 4.0 с максимальной емкостью хранения 2 ТБ. Одним из накопителей на основе этой платформы является Western Digital PC SN5100S, обеспечивающий 53% увеличение скорости случайного чтения и 44% улучшение производительности случайной записи по сравнению со своим предшественником SN5000S.

 Что касается QLC NAND, у SanDisk есть амбициозные планы по ускорению внедрения этой более плотной, но недолговечной флэш-памяти. Компания стремится к тому, чтобы к 2028 году технология QLC обеспечивала 75% ее линейки накопителей. В то же время бренд готовится к полному переходу со стандарта PCIe Gen4 на Gen5 в те же сроки. Оба новых семейства SSD будут использовать новейшую флэш-память 3D BiCS8 NAND от Western Digital.

#ssd #western digital #sandisk
Источник: techspot.com
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