К сожалению сертификат не раскрыл никаких подробностей о грядущем флагмане Xiaomi

Флагман Xiaomi следующего поколения в очередной раз был замечен в сети. Теперь грядущий Xiaomi 15 Ultra был замечен на сертификационной платформе в ОАЭ. Это произошло всего за две недели до его глобального выхода.

Смартфон Xiaomi 15 Ultra от китайского технологического гиганта сегодня был обнаружен в базе данных TDRA под номером модели 25010PN30G. Буква "G" подтверждает, что речь идет о глобальной версия модели Xiaomi 15 Ultra. К сожалению, сертификация не раскрывает никакой подробной информации об устройстве, такой как, например, его характеристики, дизайн или другие ключевые особенности, а подтверждает лишь доступность этой модели в ОАЭ. Напомню, что Xiaomi собирается представить свой флагманский смартфон нового поколения на глобальном рынке 2 марта 2025 года.

В настоящее время предполагается, что Xiaomi 15 Ultra получит задний модуль из четырех камер, включающий основной объектив на 50 мегапикселей с датчиком Sony LYT900 размером 1 дюйм, а также 200-мегапиксельный перископический телеобъектив с 4,3-кратным оптическим увеличением и 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. Устройство должно стать одним из лучших на рынке фотофлагманов, обеспечивая великолепное качество изображения при увеличении и слабом освещении. Это уже можно наблюдать в примерах снимков, которыми поделился генеральный директор и основатель компании Лэй Цзюнь. Новый Xiaomi 15 Ultra, как и предыдущие флагманы компании, продолжит сотрудничество с компанией Leica.

Кроме того, судя по утечкам, телефон получит массивный аккумулятор емкостью 6000 мАч в Китае, быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку мощностью 80 Вт. Интересно, что глобальная версия смартфона будет ограничена емкостью аккумулятора 5400 мАч. Также слухи приписывают смартфону 6,73-дюймовый 2K LTPO AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, флагманский чипсет Snapdragon 8 Elite и защиту от воды и пыли по стандарту IP68/IP69.