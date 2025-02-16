Он оснащен аутентичными интерфейсами и слотом для картриджей, что делает его идеальным для любителей ретро-техники

Рынок ноутбуков весьма разнообразен, и, похоже, на нем довольно много любителей винтажной техники. Поэтому неудивительно, что теперь можно найти ноутбуки, рассчитанные именно на такую аудиторию. Компания, стоящая за Pocket 386, выпустила устройство Msxbook, новый ретро-ноутбук, совместимый со стандартом MSX2+. Хотя он, возможно, не сильно известен, архитектура MSX(2) — это открытый стандарт для 8-битных домашних вычислений, который был популярен в таких регионах, как Япония.

Ноутбукт Msxbook оснащен 9,7-дюймовым экраном с разрешением 1024 x 768 пикселей. Вместо того, чтобы быть специально разработанным для Msxbook, этот дисплей представляет собой переработку с планшета iPad 2. Что касается устройств ввода, то новинка оснащена механической клавиатурой, но не имеет сенсорной панели, хотя пользователи по-прежнему могут подключать к компьютеру мышь. Для воспроизведения звука Msxbook предлагает два динамика, а также 3,5-мм аудиоразъем для внешних аудиоустройств.

Работающий на чипе Altera Cyclone FPGA, Msxbook может похвастаться слотом для картриджей, что позволяет эффективно устанавливать платы расширения. Он также оснащен двумя разъемами DB9 для джойстиков, портом VGA для видеовыхода, интерфейсом USB-A и портом USB-C, который можно использовать для зарядки встроенного аккумулятора емкостью 4000 мАч, способного обеспечить четыре часа работы. Msxbook продается на Tindie за 195 долларов, но в настоящее время отсутствует на складе.