Дефицит во многом является искусственным, а некоторые магазины намерено не выставляют карты в розничную продажу, предпочитая продавать их в составе готовых ПК

По словам инсайдера MEGAsizeGPU, человека с очень хорошими связями с партнерами компании NVIDIA и ответственного за множество утечек о картах GeForce в прошлом, наблюдается значительное увеличение поставок GPU GB202. По крайней мере один партнер уже получил много GB202. Увеличение поставок графических процессоров GB202 в какой-то момент ожидалось, но этот большой GPU конкурировал с другими заказами у TSMC, такими как GPU GB200, которые, как говорят, пользуются меньшим, чем ожидалось, спросом. Теперь NVIDIA сосредоточит производство на тех пластинах, которые приносят прибыль, и, очевидно, RTX 5090 — это то, что сейчас приносит деньги.

Тем не менее для NVIDIA игровой сегмент относительно невелик по сравнению с масштабами для центров обработки данных. Поэтому, если говорить о каких-либо изменениях в производстве, это будут незначительные изменения с точки зрения прибыли. Скорее, NVIDIA отреагирует на спрос на RTX и снижение спроса на ускорители для центров обработки данных.

В настоящее время поставки RTX 5090 практически отсутствуют, и существует огромная проблема спекуляций с почти нулевой реакцией со стороны партнеров NVIDIA по производству видеокарт. Повышенные цены можно найти даже в официальных магазинах партнеров.

Розничные торговцы тоже вносят свой вклад, и некоторые из них искусственно ограничивают доступность некоторых графических процессоров. Портал Videocardz.com, например, сообщает, что в магазине Danish Komplett, по-видимому, есть 147 карт RTX 5080 на складе, но они не продаются отдельно, а предлагаются только при покупке готовых ПК, так как видеокарты отображаются только на страницах, где проходит конфигурация ПК.