Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
NVIDIA планирует увеличить выпуск GB202 для RTX 5090
Дефицит во многом является искусственным, а некоторые магазины намерено не выставляют карты в розничную продажу, предпочитая продавать их в составе готовых ПК

 По словам инсайдера MEGAsizeGPU, человека с очень хорошими связями с партнерами компании NVIDIA и ответственного за множество утечек о картах GeForce в прошлом, наблюдается значительное увеличение поставок GPU GB202. По крайней мере один партнер уже получил много GB202. Увеличение поставок графических процессоров GB202 в какой-то момент ожидалось, но этот большой GPU конкурировал с другими заказами у TSMC, такими как GPU GB200, которые, как говорят, пользуются меньшим, чем ожидалось, спросом. Теперь NVIDIA сосредоточит производство на тех пластинах, которые приносят прибыль, и, очевидно, RTX 5090 — это то, что сейчас приносит деньги.

 Тем не менее для NVIDIA игровой сегмент относительно невелик по сравнению с масштабами для центров обработки данных. Поэтому, если говорить о каких-либо изменениях в производстве, это будут незначительные изменения с точки зрения прибыли. Скорее, NVIDIA отреагирует на спрос на RTX и снижение спроса на ускорители для центров обработки данных.

 В настоящее время поставки RTX 5090 практически отсутствуют, и существует огромная проблема спекуляций с почти нулевой реакцией со стороны партнеров NVIDIA по производству видеокарт. Повышенные цены можно найти даже в официальных магазинах партнеров.

 Розничные торговцы тоже вносят свой вклад, и некоторые из них искусственно ограничивают доступность некоторых графических процессоров. Портал Videocardz.com, например, сообщает, что в магазине Danish Komplett, по-видимому, есть 147 карт RTX 5080 на складе, но они не продаются отдельно, а предлагаются только при покупке готовых ПК, так как видеокарты отображаются только на страницах, где проходит конфигурация ПК.

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #rtx 5090 #rtx 50 #rtx 5080 #gb202
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Башкирии начали строить мост за 3 млрд рублей пересекающий речной массив Белая
+
Nvidia выпускает новый драйвер GeForce 572.42 WHQL добавляющий DLSS в новые игры
5
Процессоры Ryzen 5 8400F, Ryzen 5 7500F и Core i5-12400F с DDR4 сравнили в играх
7
Tom's guide рассказали о лучших игровых мышах на начало 2025 года
17
В России построят завод по производству твердосплавного инструмента и технологической оснастки
1
В Китае разработали водородную батарею с плотностью энергии 2825 Вт·ч/кг и эффективностью 99,7%
3
Western Digital в следующем десятилетии предложит жёсткие диски объёмом 100 Тбайт
+
Google заблокировал жителям России возможность переименовывания объектов на картах
2
Shanghai Weilai Automobile разработала новый тип самозатвердевающего алюминиевого сплава
+
Эксперты назвали несколько причин оплавления разъёмов 12VHPWR на видеокартах GeForce RTX 50
14
Некоторые ИИ-функции One UI 7 не будут доступны на старых и бюджетных смартфонах Samsung
+
Новый российский ядерный реактор ВВЭР-1200 обеспечит Египет чистой энергией на 100 лет
1
CNN: Зеленский отказался от подписания соглашения с США об украинских ресурсах
1
Hazelight Studios исключает возможность создания лайв-сервис игр
+
Официальные рендеры Galaxy A26 показывают наличие выреза на экране
1
SAPPHIRE Radeon RX 9070 XT NITRO+ получит скрытый разъем питания
+
Для RX 9070 XT в исполнении Red Devil от PowerColor может потребоваться БП мощностью 900 Вт
10
Поступает все больше сообщений о плавящихся видеокартах Nvidia RTX 50 — вероятно, дело в кабелях
10
Days Gone Remastered анонсирована для ПК и PlayStation 5
4
Техпроцесс Intel 18A превосходит по производительности TSMC N2, но отстает по плотности транзисторов
2

Популярные статьи

Что происходит с PlayStation - увольнение Джимма Райана, Concord, закрытие игр-сервисов, ремастеры
24
Эволюция управляемого оружия: от «Краснополя» и «Excalibur» до самонаводящихся 23-мм снарядов и пуль
2
Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка на примере игры Control и программы Blender
27
Обзор фильма ужасов "Полночь с дьяволом"
5

Сейчас обсуждают

Сергей Анатолич
22:08
Ха ха ха! Какой позор! Ему ЗАПРЕТИЛИ говорить на "родном" языке! Да не одному лидеру в мире никогда такого не запрещали. Слово какое: ЗАПРЕТИЛИ, он же в школе! Зеля, как же ты всем надоел вместе со св...
Зеленскому отказали в возможности говорить на украинском языке на Мюнхенской конференции
Игорь Гурьянов
22:04
Ппосто NVidia решили что переплюнут закон Джоуля Ленца, но практика показала уже на двух поколениях видеокарт что разьем больше 300вт не тянет(в 4080 вписывается в 4090 5090 нет) все элементарно 12VHP...
Эксперты назвали несколько причин оплавления разъёмов 12VHPWR на видеокартах GeForce RTX 50
Игорь Гурьянов
22:01
Нарушенте закона Джоуля Ленца и всего делов
Эксперты назвали несколько причин оплавления разъёмов 12VHPWR на видеокартах GeForce RTX 50
idhas
22:01
Юзаю razer orozhi2. Батарейки жрёт сволочь, перешел на аккумы - терпимо. Но по почему-то мне очень зашла маленькая форма - ерошится где-то себе под кистью и не мешает, пальцы не натирает. Кисть отдыха...
Официальные рендеры Galaxy A26 показывают наличие выреза на экране
Игорь Гурьянов
22:00
Вот вопрос как это ему для статьи попалось именно та карточка что подтвердила его теорию, не порали ему купить лоторейку с такой везучестью
Эксперты назвали несколько причин оплавления разъёмов 12VHPWR на видеокартах GeForce RTX 50
Конрад Грамов
21:59
Надеюсь удваивать ВСУ еврейский фюрер будет за счёт украинских евреев-оккупантов славянской страны, а не за счёт славян - коренных жителей страны.
Зеленский сообщил о планах удвоить численность ВСУ в случае отказа приглашать Украину в НАТО
Сергей Анатолич
21:57
Ё мае к ним и так запись на месяц вперёд, а теперь ещё и неделю сокращать хотят. И вообще какие профессиональные риски у стоматологов?😷
В России могут сократить рабочую неделю для врачей с высокой нагрузкой
Сергей Анатолич
21:55
Ну это ты просто от злости, потому что возразить нечего. Путин то клоуном никогда не работал.😂🤣😂
Орбан прогнозирует завершение российско-украинского конфликта в течение полугода
Конрад Грамов
21:54
Сначала в угоду шведскому Сандвику убили завод твердосплавных инструментальных пластин в Москве на Войковской, а теперь строят новый завод. И НИКТО не в ответе за то предательство.
В России построят завод по производству твердосплавного инструмента и технологической оснастки
ISV1457
21:49
Давно удивляюсь, зачем на этом сайте новости из области геополитики?! Ведь очевидно, что для этого есть куча других ресурсов! К тому же на этом сайте подобные новости появляются с большим запозданием...
Орбан: Россия побеждает, будет очень сложно убедить русских остановить конфликт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем