В коллекцию входят три модели на базе iPhone 16 Pro и 16 Pro Max

Caviar представил свою новую коллекцию «Secret Love» ко Дню святого Валентина. В коллекцию входят переосмысленные модели iPhone 16 Pro и Pro Max в люксовом исполнении, как уникальные произведения искусства, инкрустированные золотом, бриллиантами, жемчугом и премиальной кожей.

Коллекция черпает вдохновение из символа чистой любви - жемчуга и включает три ремесленных дизайна. Флагманская модель Bouquet Doré демонстрирует позолоченный мотив с сердцем, выполненный из золота 999 пробы, натурального перламутра и телячьей кожи, вызывая. Модель Serpentis Pearl, стартовая цена которой составляет 9990 долларов, показывает изображение змеи, свившейся в виде сердца, что является отсылкой к наследию Клеопатры от актрисы Элизабет Тейлор. Возглавляет линейку модель Sea of Love стоимостью от 11630 долларов, украшенная бриллиантами и морскими мотивами в стиле Боттичелли, включая инкрустированную жемчугом раковину и рыбу, символизирующие гармонию.

Варианты Pro Max стоят дороже, а Sea of Love с бриллиантами достигает 13000 долларов. Все модели сохраняют основную функциональность Apple, но включают фирменные элементы Caviar из золота, драгоценных камней и премиальной кожи, обработанных вручную.

Caviar подчеркнула двойственность коллекции как «носимого искусства и передовых технологий», идеально подходящих для подарка на День святого Валентина.

Это не первые эксклюзивные смартфоны серии iPhone 16 от Caviar. Бренд недавно также представил iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max Bitcoin Edition, стартовая цена которых составляет 11130 долларов. Эти телефоны ограниченной серии покрыты 24-каратным золотом и украшены 3D-гравировками с логотипом Bitcoin и узорами, вдохновленными блокчейном.