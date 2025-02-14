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Samsung готовит к выходу смартфон Galaxy G Fold с 10-дюймовым дисплеем
Galaxy G Fold является будущим складным смартфоном с тройным дисплеем

 Компания Samsung, похоже, собирается вывести телефоны на новый уровень с помощью радикального подхода к складным смартфонам с тройным дизайном, который разворачивается в огромный 10-дюймовый дисплей. Утечка информации предполагает, что устройство будет иметь не один, а два экрана. В сложенном состоянии пользователь увидит обычный 6,49-дюймовый внешний дисплей, предназначенный для стандартных задач смартфона.

 Подход с тройным складыванием позволяет Samsung обойти некоторые проблемы, которые преследовали более ранние складные устройства. Вместо того чтобы открытый внешний экран царапался в кармане, основной дисплей надежно скрывается внутри при складывании. Это другой подход, нежели у Huawei Mate XT, который складывается в форме буквы Z и оставляет часть своего основного экрана открытой.

 Складные смартфоны обычно используют гибкие пластиковые OLED-дисплеи вместо стекла, поскольку стекло особенно подвержено царапинам. Поэтому реализация G-образной формы имеет смысл для защиты дорогих панелей от повреждений.

 Однако эта реализация требует двух отдельных дисплеев, что может сделать устройство толще и дороже, чем конкурент Huawei с Z-образным складным экраном. Окажется ли этот дополнительный объем достойным компромиссом для повышенной прочности и гибкости, еще предстоит выяснить.

 Внутреннее название смартфона - Galaxy G Fold, что имеет смысл, учитывая существующие складные модели Galaxy Z Fold и Z Flip от Samsung. Но подробности, касающиеся таких особенностей, как процессор, камеры и цены, все еще недоступны.

 Что мы знаем, так это то, что Samsung не делает большую ставку на этот аппарат — просочившиеся в сеть производственные цели предполагают, что изначально компания выпустит менее 300 000 единиц. Это означает, что получить его может быть сложно, когда он будет запущен. Сообщается, что выход новинки может состояться вместе с Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7.

 Samsung собирается стать лидером на рынке устройств с тройным складыванием. У Huawei есть небольшое преимущество на этом рынке, но ее устройства в настоящее время ограничены китайским рынком. Это означает, что если тройной складной телефон Samsung действительно попадет на мировой рынок может стать первым в своем роде.

#смартфоны #samsung #складные смартфоны #смартфоны samsung #huawei mate xt #galaxy z fold 7 #galaxy z flip 7 #galaxy g fold
Источник: techspot.com
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