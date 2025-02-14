Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
AMD представит видеокарты Radeon RX 9070 28 февраля
Представитель AMD официально раскрыл дату дебюта архитектуры RDNA4.

 В этом месяце AMD раскроет полную информацию о новейших видеокартах на архитектуре RDNA4 и произойдет это в последний день февраля. Дэвид Макафи, корпоративный вице-президент и генеральный менеджер по работе с клиентами в AMD, подтвердил это сегодня на странице в сети X* (запрещена на территории России) и заявил, что мероприятие-презентация продукта будет транслироваться на YouTube.

 Это объявление касается только характеристик видеокарт, в то время как фактический запуск продукта состоится в начале марта, как подтвердила сегодня AMD. Однако точной даты запуска все еще нет.

 Ожидается, что на мероприятии будут раскрыты полные характеристики, цены и подробности о производительности, которые AMD не стала раскрывать на выставке CES 2025. Это объявление появилось всего через несколько часов после того, как NVIDIA подтвердила даты запуска графических карт серии RTX 5070. Это указывает на то, что AMD, вероятно, ждала данного шага от NVIDIA.

 AMD даже скорректировала свою схему наименования, чтобы она соответствовала схеме NVIDIA, поскольку ожидается, что новая серия RX 9070 будет напрямую конкурировать с ускорителями RTX 5070. Ожидания пользователей очень высоки, учитывая, что AMD не слишком много рассказала об RDNA4 во время презентации CES 2025.

 Стоит также отметить, AMD ранее заявляла, что поколение RDNA4 заслуживает отдельного мероприятия и, похоже, это обещание теперь будет выполнено. 

#amd #видеокарты #видеокарты нового поколения #видеокарты amd #rx 9070 xt #radeon rx 9070 xt #rdna4 #rx 9070 #radeon rx 9070
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Западе обеспокоены активным строительством высокотехнологичных подлодок в Китае
+
Украина планирует купить у Болгарии российские реакторы за $1 млрд для модернизации ХАЭС
7
Согласно исследованию, китайские чипы демонстрируют десятикратное преимущество над Nvidia
11
После отключения от системы БРЭЛЛ цены на электричество в Латвии, Эстонии и Литве заметно выросли
14
Эксперт рассказал о возможностях С-500 «Триумфатор-М» сбивать схожие с «Орешником» ракеты
+
Канадский магазин опубликовал цены на RX 9070 и RX 9070 XT — самая доступная модель стоит $586
13
Су-57 из-за особого дозвукового воздухозаборника превосходит конкурентов по сверхзвуковой дальности
+
Зарегистрирован первый случай выхода из строя процессора AMD Ryzen 7 9800X3D при веб-серфинге
9
MWM: Показательные полёты F-35 в Индии после Су-57 поставили бы первый в невыгодное положение
2
РЖД готовы начать масштабную стройку ВСМ Москва - Петербург
1
Bloomberg: министр финансов США направится в Киев договариваться о полезных ископаемых
5
В России совместили шасси "Мальвы" и мощной пушки "Гиацинт-К", создав новую САУ
2
Microsoft выпускает патч KB5051987 снимающий ещё одну блокировку обновления Windows 11 24H2
3
Канадские ритейлеры обозначили предварительные цены Radeon RX 9070 и RX 9070 XT от XFX и PowerColor
2
AMD работает над видеокартой Radeon RX 9070 XT с 32 ГБ памяти
1
Microsoft выпустила февральское обновление KB5051974 для Windows 10
+
AMD готовит Radeon RX 9070 XT с 32 ГБ памяти для игр и ИИ
4
Remedy сообщили, что Разработка ремейков Max Payne 1 & 2 идет по плану
1
Калуга превращается в центр автомобильного производства благодаря модернизации оборудования
+
Ученые из Саратовского университета нашли способ улучшить сигнал в телефонах и Wi-Fi-роутерах
+

Популярные статьи

Что не так с телевизорами с разрешением 8К, и почему продвинутая технология уходит с рынка
62
Краткий обзор лучших "оскароносных" фильмов (субъективно), 1-я часть
+
ТОП-9 игровых ПК-корпусов в бюджете от 7.5 до 10 тысяч рублей – рейтинг 2025 года
82
Лучшие эмуляторы Nintendo Switch в 2025 году на ПК
6
Microsoft с Xbox начали третью масштабную кампанию против консолей PlayStation и геймеров
10
Утилита dgVoodoo 2 - создаем ремастер старых игр на примере Starship Troopers: Terran Ascendancy
5
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon 7000 в трёх ипостасях
29
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8000 XPG Lancer RGB DDR5-8000 (AX5U8000C4024G-DCLARBK) объемом 48 Гбайт
5
Создаём установочный пакет Blender 4.3.2 для Linux с помощью Installer-SH 2.1
14

Сейчас обсуждают

BruteForce
08:55
Хорошее предложение, только есть одна проблема. Россия не выстоит против блока НАТО с обычными вооружениями, у них тупо людей и техники сильно больше. Поэтому сокращение ядерных вооружений на руку в п...
Обнаружен первый случай оплавления кабеля питания на RTX 5080
swr5
08:55
Сейчас не знаю, но моя сонька (X900F, 55',4K) с 2018 года работает без нареканий.
Что не так с телевизорами с разрешением 8К, и почему продвинутая технология уходит с рынка
Антон Тутынин
08:52
Шо, опять? Возвращение к нулевым годам?
Обнаружен первый случай оплавления кабеля питания на RTX 5080
kilobait3
08:50
Даже на инженерных h100 у меня клеммы кольцевые на 6мм. А она всего 650Вт. Самое надёжное решение.
Случай выгорания RTX 5090 FE: разъем блока питания нагрелся до температуры в 150°C
kilobait3
08:47
Даже не стартанет.
Согласно исследованию, китайские чипы демонстрируют десятикратное преимущество над Nvidia
DANYNAFIG
08:47
Зачем нигеров , достаточно чубатых бандерохохлов .
В ЕС пообещали поддержать Украину в случае отказа Киева от условий соглашения между США и РФ
kilobait3
08:46
Не делали, не делают и не смогут. Есть купленные у АМД решения, но они жутко отсталые и дале на этих решениях со скриптами от амд жёлтые не смогли обучить сотрудников и инженеров. АМД уже отказались о...
Согласно исследованию, китайские чипы демонстрируют десятикратное преимущество над Nvidia
BruteForce
08:45
Афтар действительно далёк он военной инженерии, простой популяризатор и рерайтер.
В России совместили шасси "Мальвы" и мощной пушки "Гиацинт-К", создав новую САУ
kilobait3
08:43
10 кратная брехня и бред собачий.
Согласно исследованию, китайские чипы демонстрируют десятикратное преимущество над Nvidia
Дмитрий
08:41
там нету варианта отката. Винда просто убила сама себя обновкой безвозвратно) снос обновлений не помог. они уже 3 раз перезапускают эту версию. и каждый раз проблем будто еще больше. 24ш2 вот за в...
Microsoft выпустила февральское обновление для Windows 11
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем