Представитель AMD официально раскрыл дату дебюта архитектуры RDNA4.

В этом месяце AMD раскроет полную информацию о новейших видеокартах на архитектуре RDNA4 и произойдет это в последний день февраля. Дэвид Макафи, корпоративный вице-президент и генеральный менеджер по работе с клиентами в AMD, подтвердил это сегодня на странице в сети X* (запрещена на территории России) и заявил, что мероприятие-презентация продукта будет транслироваться на YouTube.

Это объявление касается только характеристик видеокарт, в то время как фактический запуск продукта состоится в начале марта, как подтвердила сегодня AMD. Однако точной даты запуска все еще нет.

Ожидается, что на мероприятии будут раскрыты полные характеристики, цены и подробности о производительности, которые AMD не стала раскрывать на выставке CES 2025. Это объявление появилось всего через несколько часов после того, как NVIDIA подтвердила даты запуска графических карт серии RTX 5070. Это указывает на то, что AMD, вероятно, ждала данного шага от NVIDIA.

AMD даже скорректировала свою схему наименования, чтобы она соответствовала схеме NVIDIA, поскольку ожидается, что новая серия RX 9070 будет напрямую конкурировать с ускорителями RTX 5070. Ожидания пользователей очень высоки, учитывая, что AMD не слишком много рассказала об RDNA4 во время презентации CES 2025.

Стоит также отметить, AMD ранее заявляла, что поколение RDNA4 заслуживает отдельного мероприятия и, похоже, это обещание теперь будет выполнено.