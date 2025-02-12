Ранее покупатели жаловались, что данные видеокарты имеют слишком высокий уровень шума во время высокой нагрузки

ASUS ROG Astral, является одной из самых дорогих кастомных видеокарт серии RTX 50, теперь может получить обновление до более новой версии BIOS. Компания ASUS выпустила два обновления BIOS, одно для RTX 5090 и одно для RTX 5080.

Карта поддерживает два режима. Режим производительности отличается более высокой тактовой частотой и более агрессивным профилем вентилятора. ASUS выпустила специальный инструмент обновления BIOS размером 25 МБ, содержащий одно обновление BIOS для карт RTX 5090 и RTX 5080. Это обновление не влияет на производительность и, как говорят, оптимизирует кривую вентилятора для режима Silent.

Некоторые обозреватели отметили, что карта может работать громче, чем ожидалось, несмотря на то, что это одна из немногих кастомных моделей серии RTX 50 с системой охлаждения, включающей четыре вентилятора. Теоретически большее количество вентиляторов должно привести к более тихой работе, поскольку они могут работать на более низких оборотах. Возможно, у ASUS не было времени на тщательное тестирование, и компания оставила это на откуп рецензентам и первым пользователям.

GeForce RTX 5090 ROG Astral стоила 2799 долларов, тогда как модель RTX 5080 официально продавалась по цене 1499 долларов, то есть на 40–50% выше рекомендованной розничной цены NVIDIA. В настоящее время обе карты фактически продаются по еще более высокой цене: 3079 и 1649 долларов соответственно.