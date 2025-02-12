Предполагается, что с линейку Oppo X9 войдут четыре модели: Oppo X9, X9 Plus, X9 Pro, and X9 Ultra

До того как Oppo представила серию Find X8 и линейку Reno 13 в Китае, тизеры, выпущенные брендом, сравнивали его устройства с серией iPhone 16 в попытке привлечь пользователей iPhone к переходу на телефоны Oppo. В этом году ожидается, что смартфоны серий Reno и Find следующего поколения будут следовать аналогичной стратегии, направленной на привлечение внимания пользователей iPhone. Новая утечка показывает, что предстоящая серия Find X9 будет включать четыре модели, каждая из которых, вероятно, будет конкурировать с соответствующей моделью в серии iPhone 17.

Утечка от информатора Digital Chat Station говорит о предстоящих телефонах Find X8 Mini и серии Find X9. Он заявил, что Find X8 Mini является не окончательным названием так называемой мини-модели, которая, как ожидается, будет выпущена вместе с Find X8 Ultra в марте в Китае. Хотя он не раскрыл фактическое название устройства, некоторые ранние утечки предполагают, что оно может называться Find X8 Next.

Что касается спецификаций, ожидается, что Find X8 Next будет оснащен 6,31-дюймовым плоским OLED-экраном с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и встроенным в экран датчиком отпечатков пальцев оптического типа. За работу телефона должен отвечать чипсет Dimensity 9400, а его автономность будет возложена на большую батарею с поддержкой беспроводной зарядки. Смартфон может быть оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с поддержкой OIS, 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 50-мегапиксельной перископической телефотокамерой.

Вышеуказанная утечка показывает, что будущая серия Find X9 будет включать четыре модели, а именно Find X9, Find X9 Plus, Find X9 Pro и Find X9 Ultra. Вероятно, эти устройства будут нацелены на конкуренцию с iPhone 17, 17 Plus, 17 Pro и 17 Pro Max.

Хотя инсайдер не раскрыл никакой конкретной информации о спецификациях серии Find X9, он заявил, что все четыре модели будут иметь плоский дисплей. Обычный Oppo X9 может быть компактным устройством с размером экрана около 6,3 дюйма. Модели Ultra предыдущего поколения из серий Oppo X7 и X8 оснащены двумя перископическими камерами, а недавняя утечка показала, что компания может использовать одну 200-мегапиксельную перископическую телефотокамеру вместо двух перископических датчиков в новом флагмане.

Существует вероятность, что Find X9 Ultra будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Elite 2, тогда как другие модели должны быть основаны на чипсете Dimensity 9500. Ожидается, что серия Oppo X9 дебютирует в октябре этого года.