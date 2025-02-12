В настоящее время разработчики выявляют баги и ошибки, неизбежные в проекте такого масштаба.

GTA 6 рассматривается многими в качестве самой ожидаемой игры всех времен. Однако с момента выхода первого трейлера 5 декабря 2023 года официальные обновления о данной игре были редкими. На данный момент, официальный сайт GTA 6 подтвердил релиз в 2025 году для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Тем не менее многие в игровом сообществе по-прежнему сомневаются, что Rockstar Games уложится в этот срок. Но, по словам бывшего разработчика Rockstar, релиз в 2025 году является вполне реалистичным.

Майк Йорк, бывший разработчик Rockstar, работавший над GTA 5 и Red Dead Redemption 2, поделился мыслями о разработке GTA 6 в теперь удаленном интервью с Kiwi Talkz, которое уже вызвало обсуждения на Reddit. По словам Йорка, игра полностью играбельна и вступила в финальную фазу тестирования. Однако, несмотря на то, что весь контент завершен, игра масштаба GTA 6, вероятно, все еще полна скрытых ошибок и их устранение сейчас является главным приоритетом разработчиков.

По словам бывшего сотрудника Rockstar, команда в настоящее время сосредоточена на выявлении и исправлении ошибок, чтобы обеспечить максимально плавный игровой процесс при запуске.

Поведение игроков в GTA гораздо сложнее предсказать, требуется обширное тестирование в бесчисленных сценариях. Этот процесс требует времени, но идеи Йорка говорят о том, что разработка продвинулась далеко вперед и что релиз в 2025 году пока соответствует графику.