Сообщается, что грядущий флагман Nubia получит очень глубокую интеграции функций ИИ на самом устройстве, позволяя не прибегать к доступу во Всемирную паутину.

Компания Samsung выпустила свой новейший флагман, полностью сосредоточившись на новых или улучшенных функциях ИИ. Похоже, что китайские производители смартфонов также решили не отставать от Samsung и даже опередить её в гонке ИИ благодаря китайскому DeepSeek. Несколько OEM-производителей, включая Huawei, Honor и Oppo, уже сообщили о сотрудничестве с DeepSeek, чтобы сделать своих помощников ИИ умнее, а теперь Nubia также объявила о своем сотрудничестве с DeepSeek.

Напомню, что DeepSeek не только демонстрирует прогресс Китая в области ИИ, но и является самым большим прорывом в этой области с момента запуска ChatGPT от OpenAI. DeepSeek более эффективен в работе, что важно, поскольку крупные технологические гиганты уже строили целые электростанции для питания своих серверов ИИ, превосходит OpenAI GPT-4o в тестах и имеет открытый исходный код.

Президент Nubia Ни Фэя заявил, что руководимая им компания стремится к более глубокой интеграции DeepSeek в свой пользовательский интерфейс. Компания все больше внимания уделяет интеграции ИИ для своих телефонов, и это сотрудничество может стать большим шагом в правильном направлении. Ни Фэй предполагает, что в отличие от других производителей, сотрудничающих с DeepSeek, Nubia собирается глубоко внедрить DeepSeek в систему, которая, как сообщается, будет использовать полномасштабные 671 миллиард параметров.

Похоже, компания хочет запустить модель на устройстве, что имеет ряд преимуществ, таких как отсутствие необходимости в Интернете и конфиденциальность данных.

Грядущий флагманский смартфон Nubia Z70 Ultra должен стать первым устройством, получившим выгоду от интеграции DeepSeek. Этот телефон будет работать на флагманской однокристальной системе Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, получит аккумулятор Si/C емкостью 6150 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 80 Вт.