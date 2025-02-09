Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
OPPO Find N5 станет первым складным смартфоном с экраном без складок и рейтингом IPX9
Выход новинки ожидается в Китае уже в текущем месяце, но глобальный релиз также запланирован.

 Компания OPPO готовится выпустить свой складной смартфон Find N5 следующего поколения в феврале 2025 года, сначала в Китае, где он уже доступен для предварительного заказа. Устройство было представлено директором по продуктам OPPO Питом Лау, который уже подчеркнул, что смартфон оснащен основным дисплеем без складок.

 Кроме того, Пит Лау теперь подтвердил, что телефон получит корпус с рейтингом IPX6/IPX8/IPX9, что повышает его устойчивость к воде и в повседневном использовании. Напомню, что IPX6, IPX8 и IPX9 — это рейтинги защиты, которые указывают на устойчивость устройства к проникновению воды. IPX6 означает, что устройство может выдерживать мощные струи воды, IPX8 означает защиту от постоянного погружения в воду, а IPX9 обозначает устойчивость к струям воды высокого давления и высокой температуры.

 Уже известно, что Oppo Find N5 будет шире и длиннее своего предшественника Find N3, и будет отличаться тонким дизайном, толщина которого в разложенном состоянии составляет 4,2 мм, а в сложенном чуть более 9 мм.

 Так называемый дисплей без складок, хотя и не совсем их лишен, как отмечают пользователи сети, все же предлагает значительное улучшение по сравнению с конкурентами, эффективно решая распространенную проблему складных смартфонов.

 Что касается спецификаций, то новый Find N5, как ожидается, будет включать версию чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite с 7-ю ядрами, 6,85-дюймовый основной LTPO дисплей с разрешением 1,5K и большой внешний дисплей. Камеры будут включать основной датчик на 50 МП, сверхширокоугольный объектив на 50 МП и перископическую телефотокамеру. Смартфон также получит поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной быстрой зарядки мощностью 50 Вт. Сканер отпечатков пальцев будет располагаться сбоку.

 Глобальные сертификаты от таких органов, как NBTC и SIRIM, указывают на то, что Find N5 выйдет на международный рынок после китайского дебюта.

 Ожидается, что OPPO также представит смарт-часы OPPO Watch X2 вместе с Find N5 в этом месяце. Более подробная информация о модели Find N5, вероятно, будет раскрыта в самое ближайшее время.

#oppo #складной смартфон #складные смартфоны #oppo find n5 #oppo find n3
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цена акций BYD выросла на 50% за один день после анонса умного чипа Black Sesame для моделей Denza
1
Зеленский сообщил, что около половины украинских месторождений сейчас под контролем России
2
Xeon E5-2680 V4 за $20 смог прокачать GeForce RTX 5090D не хуже современных CPU
21
Штраус Зельник подтвердил: GTA VI выйдет только на консолях
6
Фрэнк Азор из AMD заверил, что они прислушиваются к мнению сообщества, по ценам на Radeon RX 9070 XT
6
Google открыла доступ к передовым моделям искусственного интеллекта Gemini 2.0
+
Процессор Intel Core i9-15900K неожиданно показал слабые результаты в тестах Geekbench
+
Ученые из Великого Новгорода создали лазерное устройство для повышения урожайности
+
ОСК планирует начать в 2025 году модернизацию старейшего судостроительного предприятии России
+
Процессоры AMD Medusa на архитектуре Zen 6 получат 12-ядерный CCD
8
Компания Voodin Blade Technology запустит ветряную турбину с огромными деревянными лопастями
+
Загадочный Core i9-15900K от Intel показал низкие результаты в Geekbench
1
Южная Корея впервые за десятилетие получила от РФ вертолеты
4
Росатом создал плазменный двигатель для полётов на Марс за 60 дней
5
Пользователей Windows 10 попросят заплатить сотни долларов за расширенную трёхлетнюю поддержку ОС
2
Создатель Diablo 2 раскритиковал современные ARPG за излишний темп и множество ненужных предметов
2
Госавтоинспекция начала изымать электровелосипеды московских курьеров
+
Банк России заявил, что цифровой рубль позволит избежать комиссий при переводах
4
В России сертифицирован первый отечественный двигатель для лёгких вертолётов
+
Использование Windows 10 после октября 2025 года обойдётся в 61 доллар за устройство в первый год
1

Популярные статьи

Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
191
Тройка лучших фильмов о Дракуле
10
Почему Radeon RX 7900 XTX выгоднее GeForce RTX 5080, а NVIDIA отвернулась от геймеров
86
Об отсталости видеокарт Radeon и как AMD прекратила выпускать драйверы для RX 5000-7000 серий
34
Как Xbox Game Pass стал лебединой песнью для игровых консолей Microsoft
6
Моделирование показало, что китайский эсминец Type 055 может успешно противостоять 8 эсминцам США
3

Сейчас обсуждают

Денис Ворошилов
05:49
ой незнаю многие ссд меняют свою начинку и это известные бренды Кингстон, патриот. Например я купил p400 по прошлым хвалебным обзорам и теперь всплыла инфа что там поменялась начинка в худшую сторону,...
Какой двухтерабайтный SSD купить для игрового ПК – рейтинг 2025 года
Денис Ворошилов
05:46
как то текст напоминает нейросеть уж больно выверенный слог
Какой двухтерабайтный SSD купить для игрового ПК – рейтинг 2025 года
Игорь Филатов
05:43
Что такое "цифровой зум" должны знать владельцы смартфонов. А для фотоаппаратов это зачем? В фотошопе можно сделать и не терять другую часть кадра
Слияние Honda и Nissan под угрозой срыва
Максим Ильин
05:38
А что у Сони? Переиздание переизданий? У меня обе приставки и обе подписки, но играю я больше на коробоксе, потому что у них Колода и Индиана, а Паука и зомби я терпеть не могу. Элой и дай гон - говно...
Как Xbox Game Pass стал лебединой песнью для игровых консолей Microsoft
Dante1980
05:32
Можно узнать, когда в подписку по цене двух игр добавят GTA VI? Ну и дополнительно... Можно узнать, где можно оформить подписку на год за $30. А то ведь и скидки бывают. Я уже молчу про Диски, которые...
Как Xbox Game Pass стал лебединой песнью для игровых консолей Microsoft
Денис Ворошилов
05:28
в новые кингстоны кс3000/фюри ренегады ставят вместо памяти микрон тошибу она немного похуже, так что скорее всего ничего вы невыгадали
Какой двухтерабайтный SSD купить для игрового ПК – рейтинг 2025 года
Илья Литвинов
05:28
Автор мудак, статья понос, ещё одна такая и сайт полетит в блок
Об отсталости видеокарт Radeon и как AMD прекратила выпускать драйверы для RX 5000-7000 серий
ebatorуа
05:15
и однажды,всех этих вредителей поймают и казнят.
«Ростелеком» сообщил о повреждении своего кабеля связи в Балтийском море
Кирилл Стекольников
05:09
Опять кто-то цистерну с водой пролил. "Я купил switch и дропнул через неделю на Авито ибо дорого" Microsoft даёт тебе решение, бери подписку на год по цене 2х игр и играй во что душе угодно. Судя по ...
Как Xbox Game Pass стал лебединой песнью для игровых консолей Microsoft
Rommel85FRO
04:56
Очередная хрень. Провалится как и 10-ки таких же.
PUBG: Blindspot выходит 20 февраля
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем