Выход новинки ожидается в Китае уже в текущем месяце, но глобальный релиз также запланирован.

Компания OPPO готовится выпустить свой складной смартфон Find N5 следующего поколения в феврале 2025 года, сначала в Китае, где он уже доступен для предварительного заказа. Устройство было представлено директором по продуктам OPPO Питом Лау, который уже подчеркнул, что смартфон оснащен основным дисплеем без складок.

Кроме того, Пит Лау теперь подтвердил, что телефон получит корпус с рейтингом IPX6/IPX8/IPX9, что повышает его устойчивость к воде и в повседневном использовании. Напомню, что IPX6, IPX8 и IPX9 — это рейтинги защиты, которые указывают на устойчивость устройства к проникновению воды. IPX6 означает, что устройство может выдерживать мощные струи воды, IPX8 означает защиту от постоянного погружения в воду, а IPX9 обозначает устойчивость к струям воды высокого давления и высокой температуры.

Уже известно, что Oppo Find N5 будет шире и длиннее своего предшественника Find N3, и будет отличаться тонким дизайном, толщина которого в разложенном состоянии составляет 4,2 мм, а в сложенном чуть более 9 мм.

Так называемый дисплей без складок, хотя и не совсем их лишен, как отмечают пользователи сети, все же предлагает значительное улучшение по сравнению с конкурентами, эффективно решая распространенную проблему складных смартфонов.

Что касается спецификаций, то новый Find N5, как ожидается, будет включать версию чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite с 7-ю ядрами, 6,85-дюймовый основной LTPO дисплей с разрешением 1,5K и большой внешний дисплей. Камеры будут включать основной датчик на 50 МП, сверхширокоугольный объектив на 50 МП и перископическую телефотокамеру. Смартфон также получит поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной быстрой зарядки мощностью 50 Вт. Сканер отпечатков пальцев будет располагаться сбоку.

Глобальные сертификаты от таких органов, как NBTC и SIRIM, указывают на то, что Find N5 выйдет на международный рынок после китайского дебюта.

Ожидается, что OPPO также представит смарт-часы OPPO Watch X2 вместе с Find N5 в этом месяце. Более подробная информация о модели Find N5, вероятно, будет раскрыта в самое ближайшее время.