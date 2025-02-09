Цены процессоров AMD Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D были обнаружены сайтами сравнения цен

AMD обещала выпустить процессоры серии Ryzen 9 9000X3D в этом квартале, но точная дата так и не была установлена. 16-ядерный Ryzen 9 9950X3D и 12-ядерный Ryzen 9 9900X3D должны присоединиться к модели Ryzen 7 9800X3D, которая была запущена в прошлом году и только недавно начала появляться на складах большинства розничных продавцов из-за огромного спроса.

AMD заявляет, что линейка Ryzen 9 не всегда будет соответствовать Ryzen 7 9800X3D по производительности в играх, но флагманский чип, как утверждается, является самым быстрым 16-ядерным CPU для игр в настоящее время.

Newegg сегодня перечислил на своем сайте оставшиеся процессоры с технологией X3D на архитектуре Zen 5. Инструменты для агрегации цен уже подобрали им стоимость, прежде чем она, по-видимому, была удалена из доступа. Возможно, цена была предоставлена через API и никогда не была публично видна. Однако вот что можно найти на PCPartPicker и других сайтах сравнения цен.

Ryzen 9000X3D на Newegg (партнерские ссылки):

• AMD Ryzen 7 9800X3D - 100-100001084WOF: 479 долларов;

• AMD Ryzen 9 9900X3D - 100-100000368WOF: 600 долларов ?;

• AMD Ryzen 9 9950X3D - 100-100000719WOF: 700 долларов ?.

Может возникнуть вопрос, будет ли эта цена иметь смысл? Возможно, имеет, учитывая, что Ryzen 7 7800X3D стартовал по цене 449 долларов, а Ryzen 7 9800X3D дебютировал по цене 479 долларов. При цене 699 долларов флагманский чип Ryzen 9 9950X3D будет иметь ту же стартовую цену, что и Ryzen 9 7950X3D двухлетней давности, а цена 599 долларов за Ryzen 9 9900X3D также будет соответствовать цене Ryzen 9 7900X3D. Однако последний не считался особо выгодным предложением, но был одним из самых быстрых чипов, на который цена снизилась вскоре после запуска.